Лукашенко: Ни в коем случае нельзя превратить наш союз в площадку для пустых разговоров

IV Евразийский экономический форум в Минске. Беларусь в 2025 году председательствует в ЕАЭС. Почти 3 тыс. участников из 33 стран, сотни топ-спикеров (в их числе и бизнесмены) обсуждали будущее евразийской интеграции. В центре внимания только эффективные предложения, которые принесут реальный эффект экономике, а значит повысят благосостояние людей. Обсуждались самые актуальные темы: устранение барьеров в торговле, промышленная кооперация, развитие фармацевтического рынка, внедрение искусственного интеллекта. Это был разговор не только о достижениях и перспективах, но и о вызовах в союзе.

О стратегии уже на пленарном заседании говорили главы государств. В Минск прибыли лидеры Казахстана, Кыргызстана, России, Кубы, премьер-министр Мьянмы и спецпредставитель сопрезидентов Никарагуа. Армения участвовала в формате видеоконференции.

По мнению Александра Лукашенко, ЕАЭС за 10 лет достиг экономических результатов, обрел международный авторитет. Теперь идет речь о союзе 2.0 с акцентами на финансовую интеграцию, цифровизацию, создание удобных транспортных коридоров и т.д.

Кроме экономики, говорили об общих усилиях для достижения мира и стабильности в Евразии.

Большая международная премьера прошла для Минского выставочного центра. Официально площадка открылась месяц назад и стала трибуной для 300 спикеров во время Евразийского экономического форума.

Онлайн и офлайн были только топ-эксперты, министры, государственные деятели делятся своим опытом и обсуждают, что еще нужно сделать для развития евразийской интеграции.

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Вениамин Каганов, гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (Россия):

"Мне сегодня довелось модерировать один из круглых столов. Мы как раз обсуждали вопросы по трудовой миграции и кадровому обеспечению этого процесса, квалификациям. Оказалось, что действительно очень многое делается. Конечно, есть барьеры и необходимость решать, создавать новые инструменты. Потому что главная проблема - это наличие кадров нужной квалификации, она не решена ни в одной стране из ЕАЭС. Это общая проблема, но есть и внутренние, и для общего пространства. Об этом и шел разговор".

Как страна-хозяйка и председатель в ЕАЭС, в 2025 году Беларусь с порога показала свои возможности. Гостей встречала масштабная экспозиция достижений суверенной Беларуси. На 5 тыс. квадратах развернулся промышленный потенциал страны - от легковушек "Джили" до знаменитого 450-тонника БелАЗа. К слову, это самый большой карьерный самосвал в мире.

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"Прекрасная выставка, есть чем гордиться и Беларуси, и странам ЕАЭС. По крайней мере, по основным параметрам мы занимаем достаточно высокие места в мировом экономическом развитии. Но дальше будет больше и лучше", - отметил председатель комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты ЕАЭС Олег Лушников.

Развитие технологического потенциала, защита внутреннего рынка, продовольственная безопасность и международное сотрудничество - приоритеты белорусского председательства в ЕАЭС, обозначенные Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Беларусь стояла у истоков создания союза. За более чем десятилетнюю историю ЕАЭС набрал солидный авторитет в мировой политике. Все больше стран хотят стать участниками и партнерами объединения, даже несмотря на географическую удаленность.

Эдикас Ягелавичус, председатель международного общественного объединения "Международный форум добрососедства" (Литва):

"Беларусь, как всегда, на высоте умеет организовать мероприятия на высоком уровне. Я поучаствовал на разных площадках, как я сказал бы, если ты берешь одну палку, ты ее легко сломаешь, а если у тебя их много вместе, ты их не сумеешь сломать. Так и тут - чем больше вы будете сплоченными, чем больше будете идти по пути интеграции, чем дружнее все будет происходить, тем сильнее и мощнее будет объединение".

Директор международной инженерной компании Сергей Вивтоненко рассказал, что он в Минске впервые, был в восторге от города. На выставке, он обратил внимание, что все было организовано на высшем уровне. "Выставка проходила очень классно, эффективно, раздавались визитки, менялись ими, происходили встречи спонтанные и назначенные", - поделился он.

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Сегодня в ЕАЭС входят 5 стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Еще 3 страны (Молдова, Узбекистан и Куба) имеют статус наблюдателей. Общая численность населения составляет 185 млн человек.

За 10 лет работы союза ВВП увеличился вдвое, рост взаимных инвестиций - почти в 1,5 раза, а товарооборот - почти вдвое. Союз обеспечивает государствам-участникам 4 свободы: движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В Минск для участия в пленарном заседании экономического форума прибыли лидеры Казахстана, Кыргызстана, России, Кубы, премьер-министр Мьянмы и спецпредставитель сопрезидентов Никарагуа.

И если у Кубы уже официальный статус наблюдателя в ЕС, то Никарагуа и Мьянма на него рассчитывают в перспективе. Армения участвовала в формате видеоконференции.

На старте организации, как это обычно бывает, хватало скептиков. Некоторые ставили под сомнение возможности интеграции, не верили, что удастся договориться по самым чувствительным вопросам. Да и между политиками порой действительно искрило. "Мы очень много в последнее время говорим о том, что в мире такая турбулентность - дай бог преодолеть ее. Если кто-то с постсоветского пространства (это касается экономики) из нас думает, что можно где-то проскочить отдельно, какую-то выгоду поиметь сегодня, - заблуждается. Нам ни в коем случае нельзя потерять доставшийся нам и еще оставшийся от Советского Союза единый рынок, те производства, которые мы сегодня имеем высокотехнологичные", - сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В этом плане он привел в пример Россию, когда от сотрудничества с ней отказались западные партнеры. "С большим трудом, но Россия пытается (и многое сделала в этом плане) реанимировать свои производства, которые были достаточно на высоком уровне в Советском Союзе. Даже в автомобилестроении. Возьмите - "Лада", "Москвич", "Жигули", как мы называли. Нормальные автомобили (современные в России - прим. ред.). Может, пока не "Мерседес", но хорошие автомобили. Так и по другим направлениям".

"Поэтому нам нельзя допускать никаких подобных ошибок. Надо сохранить все то, что нам досталось от Союза, и то, что еще дышит на сегодняшний день. И ни в коем случае не смотреть по сторонам. Никто нас нигде не ждет. Экономика нас приведет к тому, что мы все равно будем вместе. Это наше пространство. Оно создано многими поколениями. И сейчас время такое, что нам на это надо обратить самое серьезное внимание. Только вместе, зная друг друга и пока разговаривая на одном языке", - призвал белорусский лидер.

Глава государства заметил, что в Минске на мероприятиях по линии ЕАЭС присутствуют представители около 30 стран, включая такие географически далекие, как Никарагуа, Мьянма, Эмираты и многие другие. "Которые готовы с нами сотрудничать. Но мы, ядро ЕАЭС, сегодня присутствующие в Минске, должны им что-то предложить", - подчеркнул белорусский лидер.

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Почему ЕАЭС привлекает все больше партнеров? Во-первых, возможности в торговле. Экспорт Беларуси в страны союза за 10 лет вырос более чем в 2,5 раза. За это время в рамках ЕАЭС объем промышленного производства Беларуси увеличился почти на 20 %. С евразийскими партнерами Беларусь участвует в кооперационных проектах. Важен белорусский опыт в машиностроении, нефтехимии, деревообработке, АПК. Белорусские товары в ЕАЭС хорошо знают и любят. Вносим огромный вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Доля страны во взаимной торговле союза продовольственными товарами превышает 40 %.

Наш союз занимает первое место в мире по добыче нефти, второе - по добыче газа и производству минеральных удобрений, третье - по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции и по протяженности железных дорог, четвертое - по добыче угля, производству чугуна и стали, мяса и по общей протяженности автомобильных дорог", - заметил Александр Лукашенко.

Однако успокаиваться на достигнутом ни в коем случае нельзя, убежден Президент. Ведь при всем этом ВВП ЕАЭС составляет лишь порядка 4 % в структуре мирового.

"О чем это говорит? Что потенциал нашего интеграционного объединения не задействован в полной мере. И за следующие 10 лет мы должны как минимум удвоить эту цифру, придав новый импульс интеграции", - подчеркнул белорусский лидер.

"Кстати, мы стратегию развития нашего союза принимали на уровне глав государств до 2025 года. Завтра мы будем обсуждать эту тему. Скажу прямо здесь, не все, порядка 18 важнейших показателей мы не выполнили. Делайте выводы отсюда. Поэтому наступает время ЕАЭС 2.0, как мы его называем в Беларуси. Нам нужно ставить перед собой новые, более серьезные задачи и их реализовывать. Во многом решение этих проблем зависит от нашей Евразийской комиссии, аппарата нашего и глав государств, глав правительств. У ЕАЭС версии 2.0 должен быть свой фирменный евразийский продукт - заметный, востребованный и по-настоящему общий для всех стран-участниц. Вы знаете о позиции, допустим, Армении. Ну, просто сегодня кивнуть, вот, не приехали такие-сякие. Но это мы можем, это мы умеем. Но если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона. Нам надо поискать причины и в другом. Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке. Отмахиваться от этого нельзя. Примеров очень много", - обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко еще раз обратил внимание на свой тезис, что пока остаются нереализованными 18 положений в стратегии развития ЕАЭС до 2025 года. "Мы завтра (на саммите - прим. ред.) об этом попытаемся проговорить, если главы государств согласятся. Скажу прямо, особого желания вникать в эти сложные вопросы у нас в целом нет. Но мы должны себя заставить. Время от нас требует этого. Если будем, как я часто говорю, топтаться на месте, если будем двигаться медленно, нас догонят, затопчут и пойдут вперед другие. Как это, откровенно говоря, происходит по многим направлениям", - сказал Президент.

"Ни в коем случае нельзя превратить наш союз в площадку для пустых разговоров. Наоборот, он должен стать максимально привлекательным для новых участников, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Количество стран, представленных на форуме, показывает огромный интерес к нашему объединению. Давайте воспользуемся этим моментом по максимуму".

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В ЕАЭС страны вместе как сильный кулак, особенно сейчас, когда сталкиваемся с внешними вызовами, беспрецедентным и незаконным санкционным давлением, понимаешь, насколько дальновидным в свое время было решение о создании союза. С учетом всех факторов пришлось переформатировать и двустороннее сотрудничество. Это видно на примере белорусско-российских отношений. Ставка была сделана на технологический суверенитет и промышленную кооперацию.

В начале года в обращении к главам государств в качестве председателя Беларусь заявила о необходимости кооперации по тем направлениям, без которых сегодня невозможно уверенно чувствовать себя среди мировых экономических лидеров. Это электротранспорт, микроэлектроника, робототехника, информационно-коммуникационные технологии, новые материалы.

"Работа по кооперационным проектам начата, приняты соответствующие решения, в союзном бюджете на эти цели предусмотрены немалые деньги. Нужно не догонять друг друга в традиционных отраслях, а вместе стать лидерами в новых, таких, о которых мы пока, может, даже и не думаем. Но они сами придут. Объединив потенциалы наших экономик, мы в состоянии создать уникальный евразийский продукт - от самолетов и поездов до цифровых решений и искусственного интеллекта", - заявил Александр Лукашенко.

Президент всегда был инициатором ускоренного развития интеграционных процессов. Тут речь идет об устранении барьеров в торговле, общих рынках нефти и газа, равных правах для граждан. Да, сделано немало, но и хватает вопросов, где еще только предстоит договариваться. Логичный вопрос, что дальше ждет ЕАЭС.

"В союзе версии 2.0 нужно не только объединять потенциалы, но и рационально распределять усилия и наши ресурсы. Очевидно, что каждой стране нужен космос. Но не в каждой стране для этого есть космодром. В рамках союза такой подход верен и в других отраслях. Вместо конкуренции в производстве одних и тех же товаров, создание новых дублирующих мощностей нужно сосредоточиться на взаимодополнении национальных экономик. Встраивание в производственные цепочки имеющихся флагманов, формируя тем самым общее товарное предложение для внутреннего рынка ЕАЭС и для экспортеров. Для прорыва требуется объединить научный, инженерный и финансовый потенциалы. Хорошим решением может стать создание совместных исследовательских инновационных центров, которые будут разрабатывать новые технологии и продукты. Связка науки и производства с ориентиром на экспорт будет обеспечивать и технологический суверенитет, и конкурентоспособность наших товаров на мировом рынке", - обратил внимание глава государства.

Сфера услуг - это половина совокупного ВВП ЕАЭС. Сокращение времени и стоимости транзита через Евразию повысит конкурентоспособность маршрута по сравнению с морскими путями. ЕС станет глобальным транзитным хабом. Эту инициативу Президент Беларуси предложил рассмотреть совместно со странными-наблюдателями, а также в рамках диалога ЕАЭС - ШОС.

"Еще один катализатор роста через сферу услуг - финансовая интеграция. В ЕАЭС 2.0 инвестиции должны пересекать границы, создавая новые возможности. Необходимо в кратчайшие сроки завершить выполнение задач по формированию общего финансового рынка. Подписать и ратифицировать соглашение о стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах, о взаимном доступе участников финансового рынка. В союзе версии 2.0 неизбежен акцент на цифровизацию, хотим мы этого или нет. Создание единой цифровой платформы для бизнеса, развитие электронной торговли, использование больших данных - это те направления, которые помогут нашим экономикам повысить свою эффективность. При этом внутри союза необходимо заканчивать лозунги о сохранении национального цифрового суверенитета. Наоборот, нужно на практике состыковать используемые программные платформы и обеспечить трансграничный обмен информацией из национальных баз и реестров, признать электронные подписи и цифровые документы. Однако, решая названные прикладные задачи, мы должны помнить, что главная цель развития союза - повышение благосостояния граждан. Все наши усилия только во имя человека", - сказал Александр Лукашенко.

Укрепление технологического суверенитета - стратегическая задача для ЕАЭС. В Евразии рассматривают новые кооперационные проекты. Многие из стран-участниц союза, к тому же члены СНГ, ШОС и БРИКС, в том числе и в этих объединениях можно продвигать выгодные инициативы. Каждый из политиков сегодня представил свое видение развития евразийской интеграции на среднесрочную и отдаленную перспективу.

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Владимир Путин, Президент России:

"Пятерка" не собирается останавливаться на достигнутом. Продолжается работа над укреплением интеграционных механизмов, повышением авторитета и влияния ЕврАзЭС на международную арену. Наше объединение всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Активно развиваются взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки. Укрепляются контакты с многосторонними структурами. Это и БРИКС, СНГ, ШОС, ОСЕАН, Африканский союз и другие. Евразийским союзом заключен целый ряд преференциальных договоренностей с крупными торговыми партнерами. Ну, дай бог, сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, конфликт между Израилем и Ираном то же, слава богу, все будем считать в прошлом. Это значит, что можно будет развивать отношения со всеми странами региона, в том числе и с Ираном. Как я сказал, мы заключили с ними соответствующее соглашение. А завтра на заседании Высшего Евразийского совета планируется предписание договоренности об экономическом сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией".

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По словам Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, дальнейшее развитие Евразийского экономического союза должно строиться на принципах равноправия, взаимной выгоде, прагматизме и, конечно же, служить интересам экономик наших государств. Современные вызовы требуют от нас новых подходов к экономическому развитию, и ключевую роль здесь играют цифровые технологии. "В целом цифровизация и искусственный интеллект входит в перечень приоритетов нашей государственной политики. Электронная коммерция, цифровой документооборот, автоматизированные системы управления и логистики уже стали неотъемлемыми элементами экономик стран Евразийского экономического союза", - обозначил глава Казахстана.