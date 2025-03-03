Лукашенко: Никаких кланов в здравоохранении не будет и быть не должно

"Что касается здравоохранения, нареканий - куча. Но Вы знаете, почему нарекания эти идут. Вы (новый вице-премьер Владимир Караник, который ранее возглавлял Минздрав. - Прим. БЕЛТА) там поможете ему разобраться. Видите ли, не тот человек пришел. Понимаете, не из той "кодлы". Не будет никаких там кланов в здравоохранении. Не будет. Поэтому действуйте. Если Вы будете медленно разворачиваться, Вас будут топтать и о Вас вытирать ноги. И ни он, ни я Вам не поможем и помогать не будем, если Вы не сможете защитить себя и своих непосредственных подчиненных", - сказал глава государства.