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Лукашенко: Никто из серьезных людей в Украине не думает о том, что надо зайти в Беларусь
Никто из серьезных людей, даже на уровне Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь.
Так Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал журналистам в Кремле некоторые призывы "горячих голов" в Украине о необходимости военного вторжения в Беларусь, сообщает БЕЛТА.
"Ну, пусть попробуют. Мы их ждем. Но я вам должен сказать, что если кто-то, как я говорю, и вякает, то это люди, которые абсолютно не принимают никаких решений. Это просто вяканье обычное. И никто из серьезных людей, даже на уровне Президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это головная боль очень серьезная, которая приведет к краху вообще в военном отношении киевские власти. Это просто вяканье тех людей, которые ни за что не отвечают. Они могут говорить что угодно. Мы в том отношении абсолютно спокойны", - сказал белорусский лидер.
Александр Лукашенко добавил, что белорусская сторона не скрывает, что поддерживает определенные контакты с украинскими властями: "Пусть они минимальны, но по тем каналам, которые помогают нам, россиянам обменивать военнопленных, контакты поддерживать на гуманитарном уровне. Это нормальные контакты. Мы здесь вместе работаем с россиянами".
"Поэтому с любой стороны, с любых позиций - влезть в Беларусь таким образом, полторы тысячи километров граница, украинцам это точно не нужно", - резюмировал белорусский лидер.
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