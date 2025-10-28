Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко: Никуда мы не нацелены, никакая Европа, Париж и Лондон нам не нужны

Беларусь и Россия не имеют никаких агрессивных устремлений в отношении европейских стран. Об этом он заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БЕЛТА.

"Никуда мы не нацелены, никакая Европа, Париж и Лондон нам не нужны. Даже Литва и Польша, Вильнюс и Варшава. Нам не нужна эскалация", - сказал глава государства.

