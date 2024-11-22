Лукашенко - новому главе МАРТ: Цены ни в коем случае не должны скакать, особенно вверх

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что вырабатываемая сейчас обновленная формула работы в ценообразовании будет действовать очень долго.

Такое заявление сделал Александр Лукашенко во время назначения Артура Карповича на должность министра антимонопольного регулирования и торговли, пишет БЕЛТА.

"Министерство очень важное, потому что у нас идет выработка той формулы ценообразования, по которой мы будем работать. Надеюсь, очень долго. Опыта в мировой практике такого нет. Но хочу еще раз подчеркнуть, что это задача правительства. Ни в коем случае не министерства. Поэтому, Дмитрий Николаевич (глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. - Прим. БЕЛТА), ни в коем случае спихивать, как у нас это обычно бывает, на министерство эти вопросы нельзя", - сказал глава государства.

"Ваша задача - изучить опыт советской торговли и сделать все, чтобы на прилавках был ассортиментный перечень товаров. Как специалист вы понимаете, о чем я говорю. И цены ни в коем случае не скакали, особенно вверх. Это вы должны видеть на объектах торговли - в магазинах. Не важно, какой собственности они - государственные или частные", - подчеркнул белорусский лидер.