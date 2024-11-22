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Лукашенко - новому главе МАРТ: Цены ни в коем случае не должны скакать, особенно вверх
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что вырабатываемая сейчас обновленная формула работы в ценообразовании будет действовать очень долго.
Такое заявление сделал Александр Лукашенко во время назначения Артура Карповича на должность министра антимонопольного регулирования и торговли, пишет БЕЛТА.
"Министерство очень важное, потому что у нас идет выработка той формулы ценообразования, по которой мы будем работать. Надеюсь, очень долго. Опыта в мировой практике такого нет. Но хочу еще раз подчеркнуть, что это задача правительства. Ни в коем случае не министерства. Поэтому, Дмитрий Николаевич (глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. - Прим. БЕЛТА), ни в коем случае спихивать, как у нас это обычно бывает, на министерство эти вопросы нельзя", - сказал глава государства.
"Ваша задача - изучить опыт советской торговли и сделать все, чтобы на прилавках был ассортиментный перечень товаров. Как специалист вы понимаете, о чем я говорю. И цены ни в коем случае не скакали, особенно вверх. Это вы должны видеть на объектах торговли - в магазинах. Не важно, какой собственности они - государственные или частные", - подчеркнул белорусский лидер.
"Мы должны сделать максимум к тому, чтобы у нас все-таки формула справедливости в ценообразовании присутствовала. Не должно быть так, что какие-то учредители, директора и начальники ходят с карманами, деньгами набитыми, а контролер-кассир или грузчик на складе влачат нищенское существование. Такого быть не должно. Должно быть справедливо. Поэтому действуйте! Вы - человек опытный, повидавший немало в жизни. Не ждите каких-то указаний. Если вам кто-то мешает работать - говорите", - обратился глава государства к новому министру.
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