Лукашенко о 2020-м: Это была очень важная и необходимая "прививка", и это не повторится

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал события 2020 года необходимой прививкой для белорусского общества, а противников предупредил, что подобное никогда не повторится. Об этом он заявил на акции "Марафон единства", пишет БЕЛТА.

Глава государства констатировал, что белорусы - люди добрые, гостеприимные, очень толерантные. "Мы умеем слушать и верить - наша славянская суть такова: мы верим. И это качество белорусского народа сыграло злую шутку в истории независимой Беларуси, когда мы верили. В 2020-м году часть наших людей поверила у "прывабнае заможнае жыццё за кардонам", - отметил глава государства.