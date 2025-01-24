Лукашенко о 2020-м: Это была очень важная и необходимая "прививка", и это не повторится

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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал события 2020 года необходимой прививкой для белорусского общества, а противников предупредил, что подобное никогда не повторится. Об этом он заявил на акции "Марафон единства", пишет БЕЛТА.
Глава государства констатировал, что белорусы - люди добрые, гостеприимные, очень толерантные. "Мы умеем слушать и верить - наша славянская суть такова: мы верим. И это качество белорусского народа сыграло злую шутку в истории независимой Беларуси, когда мы верили. В 2020-м году часть наших людей поверила у "прывабнае заможнае жыццё за кардонам", - отметил глава государства.
"Мы чуть не уничтожили сами себя. Давайте откровенно об этом говорить. Но это была очень важная, необходимая "прививка" нашему организму. Мы эту прививку получили. И все наши противники и враги должны понимать: не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 2020 году", - заявил белорусский лидер.