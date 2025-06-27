Лукашенко о ЕАЭС: Наше объединение привлекает к себе внимание в мире

Евразийский экономический союз привлекает к себе внимание в мире: одни по-доброму смотрят, как он набирает обороты, а другие ждут, когда споткнется или даже распадется. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

"Наше объединение привлекает к себе внимание в мире, - сказал глава государства. - Одни по-доброму смотрят, как мы неплохо набираем обороты, и подключаются к нашей работе. Другие предвкушают момент, когда мы споткнемся или вообще разойдемся. Чьи ожидания оправдаются - зависит только от нас".