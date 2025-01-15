Лукашенко о Госинвестпрограмме: не тратить ни копейки на то, без чего можно обойтись

По сути, это финансовый план страны на этот год по реализации важнейших госстроек с привлечением бюджетных средств. Правительству, госконтролю, руководителям в регионах Александр Лукашенко ставил острые вопросы: на что идут средства и какова отдача от вложений. Распределение финансов должно соответствовать реалиям времени. А время непростое. Обсуждение было жестким и принципиальным - проект госпрограммы отправлен на повторную доработку.

Сразу было понятно, что простым это совещание не будет. Обсудить инвестпрограмму на этот год Президенту предлагали в узком кругу причастных. Но глава государства такой формат сразу отмел. Во-первых, чтобы услышать альтернативные мнения, во-вторых, формальный подход к таким важным темам - это не про Лукашенко. Состав участников был расширен: не только Минэкономики, которое курирует вопрос, но и верхушка Совмина, министры, госконтроль, мэр Минска, глава столичного региона. Все те, кому должно быть дело, куда пойдут средства. На старте разговора Президент напомнит цифры и в каких условиях работаем.

Глава государства подчеркнул, что не единожды обращал внимание на то, что наступивший 2025 год будет непростым. Как, впрочем, и во многих других странах региона, в том числе у главных торговых партнеров Беларуси. Например, в России, где ключевая ставка Центрального банка достигла уровня в 21 % годовых, что существенно затрудняет получение займов на развитие для предприятий реального сектора экономики.

Вместе с тем белорусское правительство устанавливает показателем эффективности своей работы в текущем году ВВП выше 104 %. "Неплохо", - дал свою оценку глава государства. Основным источником роста ВВП заявлены инвестиции на уровне почти 108 %. Планируется освоить почти Br50 млрд. Это примерно 18 % ВВП Беларуси.

"Правительство и Администрация Президента видят основной целью выход на порог безопасности по инвестициям не ниже 20 % ВВП. Только при таком уровне мы сможем обеспечивать рост экономики в будущем", - подчеркнул Александр Лукашенко. И сразу обозначил важный вопрос: насколько данная цифра обоснованна.

На что идут государственные деньги? Больше половины инвестиций - на потребности реального сектора. 20 % - на строительство жилья. Столько же - на инженерные, транспортные и социальные проекты. Из всех бюджетов на это планируют потратить приличную сумму - 6 млрд рублей. Больше 2 заложены в Госинвестпрограмму.

"Основная цель данной программы - создание и развитие инфраструктуры страны: инженерной, социальной, производственной и оборонной, - подчеркнул Александр Лукашенко. - При этом направленность программы, распределение ее средств между обозначенными сферами должны строго соответствовать реалиям времени".

"Наряду со строительством дорог, школ и больниц надо не забывать про создание современных производств, а также объектов, благодаря которым мы будем спокойно жить под мирным небом", - потребовал глава государства, указав на необходимость при этом правильно расставлять приоритеты. Например, когда речь заходит о строительстве социальных объектов, то следует исходить именно из этих приоритетов и возводить новые школы, больницы, детские сады и тому подобное только там, где они действительно необходимы. А в других случаях, возможно, целесообразнее организовать подвоз детей. "Мы начинаем в микрорайонах строить школы и детские сады. Я уже говорил: может, подвезти детишек в эти школы и детские сады", - заметил Президент. Кроме того, у многих родителей, особенно в Минске, есть возможность и самостоятельно это делать. "Если семья нашла возможность купить два-три автомобиля на семью, то 5 километров можно подвезти детишек? Хотя бы в это время, когда надо экономить каждую копейку. Непопулярную вещь говорю в преддверии выборов. Но какой популизм может быть?" - сказал глава государства.

Популизм в сторону, даже несмотря на приближающиеся выборы. Нужен хозяйский подход к распределению ресурсов. Время требует строить и вводить объекты с быстрой отдачей и комплексным эффектом. Хороший пример в этом плане - дороги или электросети, которые повлияют и на производственные площадки, и на логистику. Заточенность на экспорт диктуют наши реалии.

"Экспорт опять становится наиважнейшим элементом в нашей экономике. Производим много, половину потребляем, половину надо продать", - заявил глава государства.

В этой связи Александр Лукашенко упомянул про недавний разговор с министром иностранных дел, которому четко поставлена задача развивать в первую очередь торгово-экономические связи с другими странами. "Его предупредил: не только никаких туристических поездок не должно быть за пределы страны. Поехал член правительства, высшее должностное лицо, губернатор, Президент, премьер - значит, оттуда мы должны привезти два-три существенных вопроса для нашей страны. Мы должны за что-то зацепиться. Если в Омане побыл премьер, а потом еще и Президент, там определены направления нашей работы - давайте, ребята, работать. Должен быть результат", - подчеркнул Александр Лукашенко - Определено, что министр иностранных дел будет ежемесячно докладывать главе государства о результатах".

"Еще раз повторяю по исполнительской дисциплине. Ничего не надо выдумывать: договорились - надо сделать", - потребовал Александр Лукашенко.

Поручение госконтролю прозвучало однозначно - усилить бдительность по тому, куда направляются средства. Ведь народная мудрость - копейка рубль бережет - актуальна и для семейного бюджета, и для госказны.

"Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. Всякие офисы, конторы и прочее - у нас этого "барахла" хватает. Государственные они, для МВД, госслужащих - неважно для кого", - сказал глава государства. Президент сделал акцент на ключевом принципе, которым следует руководствоваться: "Экономия, экономия, экономия". В этой связи главой государства отводится особая роль Комитету государственного контроля. "Главный ваш вопрос - это деньги, бюджет, - обратился Александр Лукашенко к председателю КГК Василию Герасимову. - Вот туда Вы должны смотреть и вникать. И контролировать соответствующе правительство, министров, всех, кто стоит за этими деньгами". Один из важнейших вопросов Президента по Госинвестпрограмме касался ее эффективности для экономики. Ведь в общем объеме из республиканского и региональных бюджетов запланировано инвестировать по различным направлениям Br6,5 млрд (включая Br2,2 млрд на объекты Госинвестпрограммы). "Деньги немалые. И если мы по-хозяйски, эффективно вложим эти деньги, мы получим хороший эффект, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Каждый вложенный рубль должен давать максимальную отдачу".

Таким подходом и логикой должен руководствоваться и Минфин. С придиркой смотреть на то, что включают в инвестпрограмму. Максимальная рачительность на госуровне - значит, деньги пойдут на действительно нужные дела.

Именно для детального обсуждения этого вопроса и всестороннего рассмотрения Госинвестпрограммы Президент принял решение провести мероприятие в более широком составе прежде, чем подписать соответствующий указ. "Я ее не подписал сразу, еще раз не проанализировав с министрами, вице-премьерами, которые крайне в этом заинтересованы, и представителями губернаторского корпуса, министром финансов", - сказал Александр Лукашенко.

"Для начала я назначил совещание. Правда, в Администрации Президента, я уже Дмитрию Николаевичу (Крутому - прим. ред.) говорил, аж 3 человека или 4 мне пригласили для обсуждения, - пояснил Президент. - А что я буду обсуждать без Александра Генриховича (Турчина - прим. ред.), без мэра Минска, которые львиную долю инвестиционной программы потреблять должны или потребляют? Что я без вице-премьеров буду обсуждать? Мне Головченко или Чеботарь расскажут о программе? Должно быть альтернативное мнение". Глава государства еще раз обратил внимание на недопустимость необоснованных трат. "Нельзя тратить деньги просто так", - заявил он, добавив, что сейчас некоторые исходят из принципа "не возьму из бюджета я, возьмет кто-то другой". И от таких подходов надо, безусловно, избавляться. "А премьер с министром финансов на это спустя рукава смотрят. Вот поэтому я не подписал сразу эту инвестиционную программу. Думаю, давайте посмотрим, давайте по-хозяйски подойдем к этому", - отметил Президент.

Продолжая разговор о Госинвестпрограмме, Александр Лукашенко подчеркнул, что надо концентрировать финансирование на тех объектах и отраслях, которые способны дать быструю отдачу. В качестве примера он привел сельское хозяйство и конкретно производство молока. "Если у нас молоко без проблем продается и молокопродукты, так, может быть, действительно построить молочные цеха, молочнотоварные комплексы и продать это молоко?" - предложил Президент.

"Надо углубляться. Надо думать, за счет чего мы можем получить определенные доходы, за счет чего мы можем развиваться, учитывая ту ситуацию, которая складывается вокруг страны. Вот к чему я вас призываю", - подытожил глава государства.

Инвестиционный крен в производственную сферу вполне понятен. Ведь потом из этого самого реального сектора будет черпать средства и сам бюджет. Оттого Президент так жестко спрашивает и с администрации, и с правительства за создание новых производств. Такая стратегия будет в основе устойчивости на будущее, и от управленцев здесь многое зависит.

"Если вы хотите работать - работайте, - обратился Президент к участникам мероприятия и в их лице ко всем ответственным должностным лицам. - Если вы не хотите работать - скажите. Уже выросли среднего уровня молодые ребята, которые хотят работать, а не пытаются какие-то отписки забрасывать Президенту. И получается: одни беглые и прочие ждут, когда сдохнет Президент: "Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить". Да не дождетесь. А другие сидят как мыши под веником и думают: "Пронесет". Ребята, не пронесет".

Президент обратил внимание, что нынешний год, как и вся пятилетка, будут непростыми. "Я говорю это откровенно. Никто из кандидатов в Президенты, вы понимаете, этого не видит, потому что не обладает той информацией (какой обладает действующий глава государства. - Прим.ред). Поэтому я вам говорю как действующий Президент. И полгода назад начал вас предупреждать. Вот оно и получается", - сказал Александр Лукашенко.

В числе основных факторов, которые в той или иной степени будут влиять на ситуацию в стране, Президент отметил экономические показатели в России. "Основной наш рынок - Россия. Он и будет основным рынком. Но нам надо понимать, что на российском рынке будет очень сложно. На рынке СНГ будет не проще, не просто", - предупредил глава государства. "Поэтому надо шевелиться. Надо прожить не только будущий год, но и пятилетку вытащить так, чтобы позорно и стыдно не было перед будущими поколениями", - ориентировал Александр Лукашенко.

Порой не так просто решить, что сейчас будет важнее - новый корпус поликлиники или объект, который укрепит безопасность. Как бы там ни было, запросы регионов, медиков, военных в центре слышат. Важность миссии и тех, и других понимают. Но судя по риторике, на огульные и бездумные вливания не стоит рассчитывать.

"Хочу предупредить людей в погонах: лишних денег не будет. Там, где можем обойтись (без финансирования. - Прим.ред), должны обойтись", - подчеркнул Президент. "Мы договорились, что не муштра должна быть в Вооруженных Силах. В Вооруженных Силах должны быть подготовленные в физическом отношении люди. Я к примеру говорю. Но если где-то что-то надо, вы скажите, мы примем решение", - сказал Александр Лукашенко. Министру экономики после такого вступления докладывать было непросто, еще и с учетом того, что Президент сразу завернул документ. Глава ведомства расскажет о запланированных по программе мероприятиях - таких, как строительство арендного жилья или мелиорация, например.

«На это предусмотрено более 900 млн рублей. Так, в 2025 году планируется мелиорировать 110 тыс. га земель. Часть средств предусмотрено в Госинвестпрограмме. Будет возведено не менее 145 тыс. кв.м. арендного жилья во всех регионах для медиков, учителей, работников дефицитных специальностей, построено порядка 100 км лесохозяйственных дорог», - заявил Юрий Чеботарь, министр экономики.

Однако Александр Лукашенко обратил внимание на эффективность потраченных средств. Например, в прошлом году немало вложено в мелиоративные работы. "А Вы мне сейчас должны доложить, что Вы проконтролировали, что эти гектары введены в строй и они сегодня используются, - обозначил важную сторону вопроса глава государства. - Вот еще проблема. Деньги вложили. Если это не автобусное производство (где можно все поштучно посчитать. - Прим.ред), кто там будет знать. А есть отдача или нет?"

Есть вопросы у Президента и к упомянутому гашению кредитов. "Василий Николаевич (Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов. - Прим.), Вы должны твердо понимать и знать, как здесь обстоят дела. И не просто теоретически, огулом. А на цифрах", - отметил белорусский лидер.

Второй блок инвестпрограммы - это уже конкретные объекты. Таких более 80 - больше миллиарда рублей должно пойти на мосты и дороги. Прописана и работа по социальным объектам. Планируется завершить районную больницу в Поставах, инфекционную - в Витебске, школу и поликлинику в Островце. Продолжится строительство РНПЦ детской онкологии в Боровлянах и РНПЦ "Мать и дитя" в Минске.

Президент и на примере медицинских учреждений предложил подумать над тем, что и где действительно необходимо, и на что в первую очередь тратить средства. Александр Лукашенко подчеркнул, что в здравоохранении в первую очередь есть узкие места в регионах. Это касается работы ФАПов, очередей в поликлиниках. "Так, может, туда направить эти деньги? Начиная с зарплат и прочего. Вот в чем вопрос. Вот в чем проблема - чтобы мы считали каждую копейку. Я не говорю, что нам не надо больниц. У нас люди имеют проблему онкологии, сердечно-сосудистые заболевания. Давайте туда инвестируем деньги, чтобы спасать людей. Может быть, вместо того, чтобы железобетонные строить "дворцы", направить больше денежных средств, - сказал глава государства. - Сейчас у нас ковид, грипп, всякая зараза. Мы где вакцины берем? В России. А почему свои не производим? Надо деньги - давайте туда проинвестируем и спросим".

Резюме: в инвестпрограмме не должно быть ничего лишнего, а все предполагаемые затраты должны формироваться оптимально. Понятно, что на местах и хотели бы тянуть одеяло на себя - больше денег, больше возможностей, но понимают, что вдумчивый подход здесь больше рулит.

"В том числе с точки зрения целесообразности строительства этих объектов. А если мы строим, то, конечно, надо понимать стоимость и сроки этого строительства, потому что немаленьких денег стоит и школа, и больница, и поликлиника. И на каждой стадии этого процесса необходим контроль, чтобы все решения были оптимальными", - обратил внимание Александр Турчин. "Принципы разумности и целесообразности должны преобладать при формировании этих программ, а принцип рациональности и экономности - при их реализации", - резюмировал председатель Минского облисполкома.

"Чтобы не тратить дополнительные финансовые средства, мы делаем все для того, чтобы объект строился быстрее, был эффективен, использовался с учетом не только городской необходимости, но и республиканской, потому что у нас очень много объектов и в медицине, и в образовании, и в других отраслях, - сказал Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома. Мы корректируем работу вместе с Минской областью для того, чтобы мы не строили лишних объектов".

Обсуждение было жестким и принципиальным - документ отправлен на повторную доработку. Поручение - детально посмотреть на отдельные проекты по программе. Оценить целесообразность трат и в принципе необходимость строительства. Все через призму эффективности.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси заявил: "Самый главный акцент, который поставлен главой государства, - посмотреть на все эти объекты с позиции развития нашей страны. В первую очередь те, которые дадут возможность развития реальному сектору экономики. Это наши промышленные предприятия, строительство инфраструктуры: энергетической, электро-, газоснабжения и так далее. Здесь у нас есть предложения".

"Сейчас и заказчики госпрограмм, куда включены эти объекты, и КГК, и Минфин как распорядитель бюджетных средств, и облисполкомы, на территории которых реализуются проекты, проведут еще раз соответствующую ревизию и окончательный список ляжет Президенту на стол", - сказал Дмитрий Крутой.

По его словам, проверка объектов (она проводилась до начала 2025 года) позволила сэкономить 10 % бюджетных средств, которые зачислены в резерв и могут быть использованы, к примеру, при необходимости дофинансировать какие-либо проекты. "Если кто-то будет готов оперативно профинансировать проекты в реальном секторе экономики, которые в течение года-двух дадут отдачу, эти резервные деньги тоже будут использованы", - пояснил глава Администрации Президента.

Он обратил внимание, что запланированные в госпрограммах расходы на строительство дорог, мелиорацию, арендное жилье, не подвергаются сомнению как таковые. Но есть поручение Президента детально проанализировать степень готовности самих объектов. "Чтобы выйти на ВВП 104,1 % (задание, которое утверждено соответствующим указом), основным источником роста объявлены инвестиции - почти 108 %. Без современной инфраструктуры и тех проектов, которые заложены и в Госинвестпрограмму, и в региональные инвестпрограммы, выполнить (прогнозные показатели на 2025 год. - Прим. ред) будет просто невозможно", - обратил внимание Дмитрий Крутой.