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Лукашенко о наведении порядка в Беларуси: Не должно быть пустующих и заброшенных земель
Этот год будет очень серьезным в плане наведения порядка в нашей стране. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая храм в Толочине, сообщает БЕЛТА.
Президент рассказал, что, подъезжая к храму, он обсуждал с председателем райисполкома работу Толочинского района. Глава государства отметил, что по показателям это один из лучших районов не только в Витебской области, но и в стране. Тем не менее Президент затронул и злободневные темы наведения порядка на земле.
"Я заметил, что те, кому мы немало помогали, плохо работают. Поэтому - в церкви не врут - должен вам прямо сказать: этот год будет очень серьезный в плане наведения порядка в нашей стране", - сказал Александр Лукашенко.
Говоря про Год благоустройства, Президент обратил внимание, что речь идет не о том, что нужно просто подмести улицы и высадить деревья: "Каждый на своем приусадебном участке, если это на селе, да и в городах, должен навести соответствующий порядок".
Александр Лукашенко добавил, что в нашей стране не должно быть в том числе пустующих и заброшенных земель.