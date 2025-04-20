Лукашенко о наведении порядка в Беларуси: Не должно быть пустующих и заброшенных земель

Этот год будет очень серьезным в плане наведения порядка в нашей стране. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая храм в Толочине, сообщает БЕЛТА.

Президент рассказал, что, подъезжая к храму, он обсуждал с председателем райисполкома работу Толочинского района. Глава государства отметил, что по показателям это один из лучших районов не только в Витебской области, но и в стране. Тем не менее Президент затронул и злободневные темы наведения порядка на земле.

"Я заметил, что те, кому мы немало помогали, плохо работают. Поэтому - в церкви не врут - должен вам прямо сказать: этот год будет очень серьезный в плане наведения порядка в нашей стране", - сказал Александр Лукашенко.