Лукашенко о параде Победы в Москве: Самый лучший парад, который вы проводили в РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналистам в Москве поделился впечатлениями о прошедшем в Москве параде Победы, пишет БЕЛТА.

"Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал - "зеленым" был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад", - сказал Президент.

"Некоторые ахали, охали, что, может, техники не хватало, особенно воздушный эшелон. Вы же понимаете - время военное. Поэтому не до того, чтобы брать с фронта технику и тут показывать. Показали новые образцы. Молодцы. Мы это знаем. Мы закупили такую технику у Российской Федерации. Поэтому меня вполне удовлетворило то, что я видел", - отметил Александр Лукашенко.

"Сейчас попробуем это продолжить в Минске. В 20:30 у нас свой парад, белорусский. Мы специально его на вечер отнесли, потому что надо было побывать в Москве", - добавил глава государства.