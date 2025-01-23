Лукашенко о претендентах на Знак качества: Это было соревнование сильнейших и равных

Первые в истории суверенной Беларуси обладатели Знака качества прошли жесткий отбор на соответствие критериям инновационности, технологичности, безопасности и ряду других. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии вручения символов Государственного знака качества, пишет БЕЛТА.

"Любое суверенное, независимое государство, которое себя таковым считает, должно иметь свои серьезные, укоренившиеся в сознании людей традиции. И я очень надеюсь, что сегодняшний знаковый день во всех смыслах станет такой традицией", - сказал Александр Лукашенко, открывая церемонию.

Президент напомнил, что ровно год назад был учрежден Государственный знак качества - атрибут официального признания, а теперь определены первые в истории молодого независимого белорусского государства обладатели этой высочайшей награды.

"Это известные всем марки, о которых мы с гордостью говорим: "Зроблена ў Беларусi". Они прошли жесткий отбор на соответствие критериям инновационности, технологичности, безопасности и ряду других. В линейке победителей наши знаменитые автотехника и продукты, полюбившиеся миллионам людей на разных континентах. Детское питание, которым кормят малышей даже в далекой Африке. И, конечно, изделия из белорусского льна, одного из наших национальных символов", - сказал глава государства.

По его словам, список номинантов мог быть еще больше, ведь достойных немало. В конкурсе участвовало почти 220 организаций-производителей, на получение отличительного знака претендовало 660 товаров.