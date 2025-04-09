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Лукашенко о развитии ЕАЭС: Надо захватывать другие рынки и сотрудничать с другими странами
Странам ЕАЭС надо развиваться и захватывать другие рынки, сотрудничать с другими странами, а не конкурировать без пользы внутри самого союза. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью МТРК "Мир", пишет БЕЛТА.
Отвечая на вопрос о том, в чем важность существования такого объединения, как ЕАЭС, глава белорусского государства обратил внимание, что об этом можно много рассуждать, но он назовет один из главных факторов. "Мы все пока что еще разговариваем на одном языке, - сказал он. - Есть наш основной русский язык, которым мы владеем. И это великое дело. Нам переводчики не надо. Крестьяне могут сами между собой общаться, рабочие могут общаться, интеллигенция. Я не говорю уже о руководстве стран. Это очень сильно".
Кроме того, много общего и в культуре народов государств ЕАЭС, которые спокойно взаимодействуют друг с другом. "Мусульмане, иудеи, католики, православные здесь живут. Что, мы друг на друга зверем смотрим? Нет, мы нашли понимание. Да, определенные трения есть, они всегда будут. Но мы едины, мы свои люди. Пасху празднуем, Навруз празднуем… И мусульмане, и христиане, и иудеи", - отметил белорусский лидер.
На основании всех этих взаимосвязей необходимо выстраивать и развивать более тесное торгово-экономическое сотрудничество, уверен Александр Лукашенко. "Это великое дело, что у нас сохранилось это единство, - подчеркнул Президент. - Нам это нужно для того, чтобы сохранить свой рынок. Рынок - это жизнь. Надо осваивать свой рынок, надо развиваться и, грубо говоря, захватывать другие рынки, сотрудничать с другими странами, а не конкурировать без пользы здесь. Надо объединяться. И это мы можем сделать в рамках Евразийского экономического союза, где мы председательствующие (Беларусь сейчас председательствует в ЕАЭС). Ну и кое-что в рамках Содружества Независимых Государств, где у нас зона свободной торговли сохраняется".