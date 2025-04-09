Лукашенко о развитии ЕАЭС: Надо захватывать другие рынки и сотрудничать с другими странами

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Странам ЕАЭС надо развиваться и захватывать другие рынки, сотрудничать с другими странами, а не конкурировать без пользы внутри самого союза. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью МТРК "Мир", пишет БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о том, в чем важность существования такого объединения, как ЕАЭС, глава белорусского государства обратил внимание, что об этом можно много рассуждать, но он назовет один из главных факторов. "Мы все пока что еще разговариваем на одном языке, - сказал он. - Есть наш основной русский язык, которым мы владеем. И это великое дело. Нам переводчики не надо. Крестьяне могут сами между собой общаться, рабочие могут общаться, интеллигенция. Я не говорю уже о руководстве стран. Это очень сильно".

Кроме того, много общего и в культуре народов государств ЕАЭС, которые спокойно взаимодействуют друг с другом. "Мусульмане, иудеи, католики, православные здесь живут. Что, мы друг на друга зверем смотрим? Нет, мы нашли понимание. Да, определенные трения есть, они всегда будут. Но мы едины, мы свои люди. Пасху празднуем, Навруз празднуем… И мусульмане, и христиане, и иудеи", - отметил белорусский лидер.