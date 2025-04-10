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Лукашенко о сотрудничестве Беларуси и России: Нам надо усиливать импортозамещение
При должной работе по укреплению технологического суверенитета Беларусь и Россия догонят и перегонят Запад. Такое мнение выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью МТРК "Мир".
"Нам надо усиливать импортозамещение, технологический суверенитет и прочее. У нас есть сырье, у нас есть технологии. Пусть не самые передовые технологии (в чем-то не самые передовые), но они есть, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я пример привожу: ну, не на мерседесах поездим три-четыре года, пока их нынешнего уровня достигнем и, может быть, превзойдем. У нас же есть компетенции и школы: "Москвич", "Жигули" и так далее. И они неплохие начали делать автомобили. Как-нибудь мы это переживем. А телефоны эти мобильные, айпады и прочее мы купим и в Китае. Живем и пользуемся теми же телефонами, что и они".
"Так что основа у нас есть: одеть, накормить людей, защитить себя, перемещаться, строить, убирать улицы и прочее - все это у нас есть. В чем-то отстаем. Три, четыре, пять лет - если мы будем этим путем идти и смотреть на свое развитие экономики, мы их догоним и перегоним", - заявил Президент.