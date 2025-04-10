Лукашенко о сотрудничестве Беларуси и России: Нам надо усиливать импортозамещение

"Нам надо усиливать импортозамещение, технологический суверенитет и прочее. У нас есть сырье, у нас есть технологии. Пусть не самые передовые технологии (в чем-то не самые передовые), но они есть, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я пример привожу: ну, не на мерседесах поездим три-четыре года, пока их нынешнего уровня достигнем и, может быть, превзойдем. У нас же есть компетенции и школы: "Москвич", "Жигули" и так далее. И они неплохие начали делать автомобили. Как-нибудь мы это переживем. А телефоны эти мобильные, айпады и прочее мы купим и в Китае. Живем и пользуемся теми же телефонами, что и они".