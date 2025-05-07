Лукашенко о сотрудничестве с Гвинеей-Бисау: Беларусь для вас открыта

Во время переговоров с Президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности договариваться о сотрудничестве с этой страной по всем направлениям, сообщает БЕЛТА .

"Мы хорошо знаем возможности вашего государства, вашей страны, вашего народа. Уверен, что вы изучили наши возможности. Мы к вашим услугам. Знаю, что вы очень нуждаетесь в том, чтобы развить до высочайшего уровня сельское хозяйство. Вы, наверное, хорошо понимаете, что мы способны технологически и технически оказать вам соответствующие поддержку и услуги. На нас в этом плане вы можете рассчитывать", - заверил Александр Лукашенко.