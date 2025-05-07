3.68 BYN
3.01 BYN
3.41 BYN
Лукашенко о сотрудничестве с Гвинеей-Бисау: Беларусь для вас открыта
Во время переговоров с Президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности договариваться о сотрудничестве с этой страной по всем направлениям, сообщает БЕЛТА.
"Мы хорошо знаем возможности вашего государства, вашей страны, вашего народа. Уверен, что вы изучили наши возможности. Мы к вашим услугам. Знаю, что вы очень нуждаетесь в том, чтобы развить до высочайшего уровня сельское хозяйство. Вы, наверное, хорошо понимаете, что мы способны технологически и технически оказать вам соответствующие поддержку и услуги. На нас в этом плане вы можете рассчитывать", - заверил Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что Беларусь готова поставлять в Гвинею-Бисау широкий спектр необходимой продукции, включая продукты питания, промышленные товары.
"Беларусь для вас открыта", - подчеркнул белорусский лидер.