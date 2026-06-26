Лукашенко о союзе Беларуси и РФ: Мы вместе создаем новые производства и обмениваемся инновациями

Товарооборот между Беларусью и Россией демонстрирует устойчивый рост, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в видеообращении к участникам XIII Форума регионов Беларуси и России, пишет БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в условиях санкционного давления Беларуси и России удалось адаптироваться к новым логистическим маршрутам, выстроить расчетные механизмы, независимые от юрисдикций недружественных стран, сохранить темпы промышленного роста.

"Мы вместе создаем новые производства, обмениваемся инновациями, развиваем туризм, поддерживаем молодежь. Каждое такое начинание - не просто экономическая статистика, это живая ткань братских отношений, которая с каждым годом становится только прочнее, - подчеркнул белорусский лидер. - Особо радует, что товарооборот между нашими странами демонстрирует устойчивый рост. Не менее важно и качественное наполнение такой кооперации".

Александр Лукашенко констатировал, что Беларусь и Россия уверенно переходят от простой торговли к созданию полноценных производственных кластеров, наукоемких производств и совместных проектов.

"Но за любыми экономическими достижениями всегда стоит упорный труд конкретных людей", - подчеркнул глава государства.

Слова благодарности он адресовал руководителям регионов Беларуси и главам субъектов Российской Федерации: "Именно вы превращаете стратегические договоренности в реальные дела и достижения. Вы главные архитекторы регионального сотрудничества. От вашей инициативы, личной вовлеченности и готовности вместе идти вперед зависит, насколько прочными и долговечными будут связи между нашими странами".

"Беларусь и Россия - союзники по духу. Нас объединяют не только хозяйственные связи, но и общая культура, духовно-нравственные ценности, историческая память и верность подвигу поколения победителей. Мы созидаем во имя будущего народов Беларуси и России. И рады видеть здесь всех людей доброй воли, которые готовы к честному партнерству и открытому диалогу", - сказал белорусский лидер.