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Лукашенко о США: Один президент творит указы, а второй отменяет - это характеризует страну

Президент Беларуси Александр Лукашенко видит признак нестабильности в том, что в США новый президент массово отменяет указы своего предшественника, как это сделал Дональд Трамп после вступления в должность. Об этом он заявил во время общения с работниками Минского автозавода, сообщает БЕЛТА.

"Если сегодня один президент творит указы, а второй отменяет, это характеризует страну. Не только его самого, но страну. Значит, у вас серьезная нестабильность. У вас нет главного - преемственности", - сказал глава государства.

Александр ЛукашенкоСШАДональд Трамп