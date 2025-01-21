Лукашенко о США: Один президент творит указы, а второй отменяет - это характеризует страну

Президент Беларуси Александр Лукашенко видит признак нестабильности в том, что в США новый президент массово отменяет указы своего предшественника, как это сделал Дональд Трамп после вступления в должность. Об этом он заявил во время общения с работниками Минского автозавода, сообщает БЕЛТА .

"Если сегодня один президент творит указы, а второй отменяет, это характеризует страну. Не только его самого, но страну. Значит, у вас серьезная нестабильность. У вас нет главного - преемственности", - сказал глава государства.