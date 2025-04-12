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Лукашенко - о трудовых мигрантах из Пакистана: Подход к привлечению их будет дифференцированным
Подход к привлечению в Беларусь трудовых мигрантов из Пакистана будет дифференцированным. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко при ответе на вопросы журналистов на республиканском субботнике, сообщила БЕЛТА.
Глава государства упомянул про договоренности с Пакистаном о привлечении трудовых мигрантов из этой страны в Беларусь. Накануне во время официальных переговоров лидеров двух стран во Дворце Независимости Александр Лукашенко заявил о готовности принять до 150 тыс. специалистов из Пакистана.
Как пояснил Президент, подход будет дифференцированным. "Беларусь заинтересована прежде всего в привлечении специалистов, а не просто молодежи. И лучше - семьями. Если семья приехала, они работать будут", - сказал глава государства.
"На этом договорились: что мы в этом направлении будем работать. То есть мы сейчас выработаем подходы соответствующие. Я говорю (пакистанской стороне): мы готовы в Витебской, Гомельской, Могилевской областях принять вашу рабочую силу. Но мы должны видеть каждого", - продолжил Александр Лукашенко.