Лукашенко - о трудовых мигрантах из Пакистана: Подход к привлечению их будет дифференцированным

Подход к привлечению в Беларусь трудовых мигрантов из Пакистана будет дифференцированным. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко при ответе на вопросы журналистов на республиканском субботнике, сообщила БЕЛТА.

Глава государства упомянул про договоренности с Пакистаном о привлечении трудовых мигрантов из этой страны в Беларусь. Накануне во время официальных переговоров лидеров двух стран во Дворце Независимости Александр Лукашенко заявил о готовности принять до 150 тыс. специалистов из Пакистана.

Как пояснил Президент, подход будет дифференцированным. "Беларусь заинтересована прежде всего в привлечении специалистов, а не просто молодежи. И лучше - семьями. Если семья приехала, они работать будут", - сказал глава государства.