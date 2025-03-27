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Лукашенко о включении денежного станка в Беларуси: Никто никакие станки включать не собирается
Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что в Беларуси никто не намерен включать денежный печатный станок, ведь это быстро может привести к инфляции.
Об этом он заявил при назначении Александра Егорова на пост первого заместителя председателя правления Национального банка, пишет БЕЛТА.
"Некоторые тут начали вякать: ну, пришли тут Головченко с Егоровым в руководство Нацбанком, так они тут сейчас станок включат. Да у них нет станка. Станок у меня вон стоит за кабинетом, он уже заржавел, - однозначно, но с долей юмора заметил глава государства. - Никто. Слушайте, мы не та страна, чтобы сегодня включить станок и начать печатать деньги. Это завтра моментом выльется в инфляцию. Поэтому тысячу раз надо по сторонам посмотреть. И никто никакие станки включать не собирается, потому что у нас и ситуация не та, чтобы включить. Более-менее ситуация нормальная в стране".
"Да, мы зависим от рынков, финансовая система зависит, понятно. Но все-таки мы научились как-то баланс держать. Поэтому, ну ясно, хотят оппоненты взбудоражить население, что вот завтра пойдет инфляция, мы тут начнем обесценивать нашу национальную валюту и так далее. Мы самоубийством заниматься не собираемся", - подчеркнул белорусский лидер.