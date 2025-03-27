Лукашенко о включении денежного станка в Беларуси: Никто никакие станки включать не собирается

"Некоторые тут начали вякать: ну, пришли тут Головченко с Егоровым в руководство Нацбанком, так они тут сейчас станок включат. Да у них нет станка. Станок у меня вон стоит за кабинетом, он уже заржавел, - однозначно, но с долей юмора заметил глава государства. - Никто. Слушайте, мы не та страна, чтобы сегодня включить станок и начать печатать деньги. Это завтра моментом выльется в инфляцию. Поэтому тысячу раз надо по сторонам посмотреть. И никто никакие станки включать не собирается, потому что у нас и ситуация не та, чтобы включить. Более-менее ситуация нормальная в стране".