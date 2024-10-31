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Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Президент Беларуси Александр Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности прокомментировал события в Грузии, пишет БЕЛТА.
"Ну что сотворили грузины? Они хотят прозрачности в своей стране: и в политике, и экономике и так далее. Законная власть приняла соответствующие решения на законодательном уровне, при том повторили один в один то, что есть в Америке, и даже мягче сделали. Они посоветовались заранее. А проснулся дядя Джо или еще кто-то в Евросоюзе и не так подумал, не так посмотрел - уничтожают страну", - заявил глава государства.
Россию обвиняют, что она вмешивается во внутренние дела Грузии. Однако Россия никакого отношения к происходящему в этой стране не имеет, подчеркнул Александр Лукашенко. "Мы действительно переживали на последнем саммите БРИКС, встречаясь с соседними государствами Грузии, за грузин", - отметил он.
"Слушайте, навязать грузинам ЛГБТ какой-то. Грузинам, которые в Советском Союзе были самыми крутыми хлопцами, мужиками. Им ЛГБТ какое-то навязывают. Да не примут это грузины: они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок. Они им - ЛГБТ! На Кавказе - ЛГБТ!" - возмутился Александр Лукашенко.
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