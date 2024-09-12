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Лукашенко об оппозиции: Да хоть бы все беглые сюда вернулись - эти выборы они не выиграют
Оппозиция - это те люди, которые действуют внутри страны и в интересах людей. Это Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул в интервью журналисту "Би-би-си" Стивену Розенбергу, пишет БЕЛТА.
"Оппозиция - это те люди, которые действуют внутри страны в интересах хотя бы минимального количества людей. А вы кого называете нашими "лидерами"? Где они, эти лидеры? Очнитесь! Вы тех, кто в тюрьме сидит за нарушение законов, считаете лидерами? Да хоть бы все беглые сюда вернулись - эти выборы они не выиграют. Народ понял, чего они хотели. Если они за рубежом, сделайте что-нибудь для народа, не для Лукашенко, а они бегают: "Дайте нам деньги". Это первый вопрос. Второе: "Не признавайте будущие выборы". Третье: "Введите побольше санкций". Создают вооруженные формирования рядом с нашей границей, чтобы забросить на территорию Беларуси. Это, вы считаете, оппозиция?" - спросил Александр Лукашенко журналиста.
Президент привел еще один пример. В недавнем интервью осужденный за организацию заговора с целью захвата государственной власти Юрий Зенкович заявил, что заговорщики хотели взять в заложники в том числе и младшего сына Президента Николая Лукашенко. Его планировалось спрятать в погребе в Гомельской области, а затем использовать в процессе торга, переговоров, разговоров, давления.
"Это одно, что меня вообще коробит. Второе - расстрелять на взлете или посадке вертолет Президента из крупнокалиберного пулемета и так далее. Скажите пожалуйста, если бы такие факты всплыли в Соединенных Штатах Америки? Его бы стерли с лица земли, - заметил глава государства. - И вы после этого меня упрекаете? За что вы меня упрекаете? Я прошу, если ты хочешь приехать в Беларусь, Стив, со мной встретиться еще: ты прочтешь это интервью и с моей позиции задашь себе вопрос, а как Президент Беларуси должен был поступить, если против него такие козни плелись. Кстати, несколько человек, которые были в группе Зенковича, отпустили. По болезни выпустил. Боевиков выпустил, а вы мне про какую-то оппозицию говорите".
"Я знаю, чем занимается на западе "оппозиция". Когда-нибудь мы это выложим все прямым текстом, и они ответят перед белорусским народом, что они творили и чего хотят. В истории нашего народа это не первая история, беглых у нас было море. И некая Сурвилла - где она сейчас? Сидит на ваши деньги в Америке или где там. И эти маргиналы этим закончат", - подытожил Александр Лукашенко.
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