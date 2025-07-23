Лукашенко об уборочной кампании: Ни в коем случае нельзя "прошлепать" этот год

Уборочная кампания в Беларуси должна идти максимально высокими темпами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал в ходе рабочей поездки в Смолевичский район Минской области с целью личного контроля за ходом уборочной кампании, сообщает БЕЛТА.

"Нам надо ускоряться, чего бы нам ни стоило, - подчеркнул глава государства. - Ни в коем случае нельзя "прошлепать" этот год. Урожай должен быть хороший, если мы без потерь уберем, насколько это возможно".

Глава государства приехал в сельхозугодья "Озерицкий-Агро" в Смолевичском районе на поле с озимым ячменем. Александр Лукашенко пояснил, почему для посещения было выбрано именно это место и хозяйство в Минской области. Президент хочет составить общее впечатление о ходе уборочной кампании, а здесь как раз более-менее усредненные условия. Это касается и Минской области в целом. Если здесь хорошо, то и в среднем по стране ситуация будет неплохая - чуть хуже по северу в Витебской области, чуть лучше - на юге и в западных регионах.

"Это такой показатель хороший. Посмотрев здесь, мы будем видеть, как работают наши комбайны, чего не хватает", - сказал глава государства.