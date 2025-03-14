Лукашенко обозначил, что в Беларуси назрела необходимость возведения второй АЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил намерение возвести в Беларуси вторую АЭС. Об этом он заявил 14 марта в своем выступлении в Совете Федерации в ходе официального визита в Россию.

Говоря о сотрудничестве двух стран в сфере инноваций и науке, глава государства отметил, что на начальном этапе совместные союзные программы решали задачи поддержания отдельных предприятий и отраслей. Это были, например, программы "Союзный телевизор", "Союзный двигатель".

"В настоящее время программы Союзного государства направлены на создание и развитие новых передовых направлений науки и техники", - обратил внимание Президент.

Только по космической тематике с участием НАН Беларуси реализовано восемь программ. В марте 2024 года на орбиту был доставлен экипаж с первой белорусской женщиной-космонавтом. Разработан и эксплуатируется российско-белорусский космический аппарат в составе группировки спутников для дистанционного зондирования Земли. Ведется создание нового спутника со сверхточным разрешением до 35 см.

"Строительство Белорусской АЭС стало самым высокотехнологичным и масштабным проектом в истории белорусско-российских отношений", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он обратил внимание, что белорусские специалисты-атомщики имели хорошую репутацию в Советском Союзе и за его пределами, поэтому никак нельзя было окончательно потерять эту интеллектуальную базу.