Лукашенко объяснил, почему Матусевича ждет "горячая сковородка"

"Здесь работа не тяжелее, чем твоя нынешняя (Дмитрий Матусевич до настоящего времени занимал пост председателя Государственного комитета по имуществу), но горячая сковородка, как я говорю. Все не просто. Не тяжелее работа, но власти больше и ответственность больше. И неизвестно, за кого и когда получить можешь, по-мужски говоря", - сказал глава государства.