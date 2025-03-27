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Лукашенко объяснил, почему Матусевича ждет "горячая сковородка"
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Лукашенко объяснил, почему Матусевича ждет "горячая сковородка"news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08431da1-9fc2-47e4-9f24-c6df03024952/conversions/f842dc83-e845-454a-b48c-9c3d31067298-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08431da1-9fc2-47e4-9f24-c6df03024952/conversions/f842dc83-e845-454a-b48c-9c3d31067298-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08431da1-9fc2-47e4-9f24-c6df03024952/conversions/f842dc83-e845-454a-b48c-9c3d31067298-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08431da1-9fc2-47e4-9f24-c6df03024952/conversions/f842dc83-e845-454a-b48c-9c3d31067298-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал Дмитрию Матусевичу "горячую сковородку" на посту замглавы Администрации Президента, куда он назначен главой государства, информирует БЕЛТА.
"Здесь работа не тяжелее, чем твоя нынешняя (Дмитрий Матусевич до настоящего времени занимал пост председателя Государственного комитета по имуществу), но горячая сковородка, как я говорю. Все не просто. Не тяжелее работа, но власти больше и ответственность больше. И неизвестно, за кого и когда получить можешь, по-мужски говоря", - сказал глава государства.
В целом он отметил, что Дмитрий Матусевич человек подготовленный, и пожелал ему успехов в новой должности.