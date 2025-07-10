Лукашенко: Обязательно нужно сохранить свои самобытность, культуру, традиции

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля принял участие в церемонии торжественного открытия XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

"Самое главное - вот уже более тридцати лет наш фестиваль является островком душевного единения, тепла и света. Несмотря ни на какие катаклизмы. Согласитесь, сегодня это дорого стоит", - подчеркнул белорусский лидер.

Славянский базар в Витебске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe7ed96d-c61e-475c-a1cb-dfde49230c52/conversions/54675f5c-b9f6-4ec7-9498-99e941087876-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe7ed96d-c61e-475c-a1cb-dfde49230c52/conversions/54675f5c-b9f6-4ec7-9498-99e941087876-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe7ed96d-c61e-475c-a1cb-dfde49230c52/conversions/54675f5c-b9f6-4ec7-9498-99e941087876-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe7ed96d-c61e-475c-a1cb-dfde49230c52/conversions/54675f5c-b9f6-4ec7-9498-99e941087876-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы живем в век глобальнейших перемен. Возможно, самых больших за всю историю человечества. Каким будет мир завтра, мы сказать не можем. Это самая большая проблема. Но точно знаем, что в этом водовороте обязательно нужно сохранить свои самобытность, культуру, традиции. Сохранить всем странам и народам", - заявил Александр Лукашенко.

По словам Главы государства, в этом суть многообразия и отсюда делается политика. "Это вы - талантливые люди - находитесь у истоков любой экономики и политических событий. В этом суть созидания, путь к справедливому, безопасному будущему для всех нас. Я говорю это здесь, потому что под сводами Летнего амфитеатра ежегодно встречаются талантливые исполнители из разных стран. И каждый год здесь царит атмосфера дружбы и уважения. В этом суть всей нашей политики. Говорят, "Славянский базар" вне политики. Нет. Это самая главная политика. Это истоки той политики, которую мы, главы государств (не только славянских, как мы уже видим, народов), будем реализовывать. Отсюда все начинается. Поэтому это большая политика. Без ксенофобии, без всяких предрассудков. Честно и открыто", - обратил внимание Президент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abd3431e-08c8-4573-bcaa-0ae1f427c6d2/conversions/f53a27d7-fe3d-4617-9b70-cb26be693755-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abd3431e-08c8-4573-bcaa-0ae1f427c6d2/conversions/f53a27d7-fe3d-4617-9b70-cb26be693755-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abd3431e-08c8-4573-bcaa-0ae1f427c6d2/conversions/f53a27d7-fe3d-4617-9b70-cb26be693755-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abd3431e-08c8-4573-bcaa-0ae1f427c6d2/conversions/f53a27d7-fe3d-4617-9b70-cb26be693755-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы знаем, что после завершения праздника тысячи участников и его гостей вернутся домой, уверен, вдохновленные атмосферой нашего фестиваля. Они будут делиться своими впечатлениями с друзьями, родными, близкими. Это и есть голос фестиваля, голос за мир и дружбу между народами. Он должен быть услышан. И он обязательно будет услышан, даже теми, кто оглох и слушать не хочет", - убежден белорусский лидер.

Лукашенко вручил спецпремию Президента "Через искусство - к миру и взаимопониманию"

По традиции Александр Лукашенко вручил специальную награду Президента "Через искусство к миру и взаимопониманию". В этот раз ее обладателем стал народный артист России Юрий Антонов.

Юрий Антонов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c4be73c-d4f7-4999-b156-95d2ca438182/conversions/e0456422-ff8d-4b46-bb9a-9eeb4062b672-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c4be73c-d4f7-4999-b156-95d2ca438182/conversions/e0456422-ff8d-4b46-bb9a-9eeb4062b672-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c4be73c-d4f7-4999-b156-95d2ca438182/conversions/e0456422-ff8d-4b46-bb9a-9eeb4062b672-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c4be73c-d4f7-4999-b156-95d2ca438182/conversions/e0456422-ff8d-4b46-bb9a-9eeb4062b672-xl-___webp_1920.webp 1920w

Глава государства наградил и молодой талант - победителя международного детского музыкального конкурса. Это Амалия Сухан из Беларуси. Гран-при из рук Первого!