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Лукашенко: Одна пятилетка - и Гомельская область должна измениться и внешне, и внутренне

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Фото: БЕЛТА

За следующую пятилетку необходимо адаптировать стратегию и тактику использования потенциала Гомельской области. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 12 октября на торжественной церемонии чествования аграриев на фестивале-ярмарке "Дожинки-2024" в городском поселке Корма, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что природа бросает аграриям новый вызов: меняются климат и структура земледелия, приходится постоянно бороться с засухами и сильными ветрами. Гомельская область, по его словам, - наглядный тому пример.

"Пришло время сделать очередной шаг. За следующую пятилетку необходимо адаптировать стратегию и тактику использования потенциала региона. Вы будете активно участвовать в новой программе для Полесья, а также усилим вашу чернобыльскую программу. Должен дать результат "Один район - один проект", - сказал Президент.

Одновременно не следует забывать и о мелиорации, обратил внимание Александр Лукашенко, ведь для Гомельской области она не менее значима, чем для Бреста.

"И уже через два-три года нужна хорошая прибавка по всем направлениям. Вы сделали с новым губернатором первый только шажок, даже не шаг, к тому, что было ему поручено. Мы, конечно, будем вас поддерживать и помогать, но прежде всего вы должны свой край возродить", - заявил глава государства.

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