Лукашенко одобрил проект меморандума о сотрудничестве с Нигерией в сфере таможенного дела

Белорусский лидер Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Беларусь и правительством Федеративной Республики Нигерия о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Об этом сообщает БЕЛТА.