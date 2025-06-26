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Лукашенко одобрил проект меморандума о сотрудничестве с Нигерией в сфере таможенного дела

Лукашенко одобрил проект меморандума о сотрудничестве с Нигерией в сфере таможенного дела

Белорусский лидер Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Беларусь и правительством Федеративной Республики Нигерия о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Об этом сообщает БЕЛТА.

Соответствующий указ № 246 глава государства подписал 26 июня.

Проектом меморандума закрепляются основные принципы и формы сотрудничества между таможенными органами, порядок оказания взаимной помощи, организации обмена информацией, а также взаимодействия по пресечению и расследованию таможенных правонарушений.

Полномочия на проведение переговоров по проекту данного документа и его подписание предоставляются Государственному таможенному комитету.

НигерияАлександр Лукашенко