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Лукашенко одобрил проект меморандума о сотрудничестве с Нигерией в сфере таможенного дела
Автор:Редакция news.by
Лукашенко одобрил проект меморандума о сотрудничестве с Нигерией в сфере таможенного делаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c75c4f2d-f13f-4ba2-92c8-f2b1d9d10808/conversions/6385bbce-22cd-4177-9e84-7f31e821f94f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c75c4f2d-f13f-4ba2-92c8-f2b1d9d10808/conversions/6385bbce-22cd-4177-9e84-7f31e821f94f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c75c4f2d-f13f-4ba2-92c8-f2b1d9d10808/conversions/6385bbce-22cd-4177-9e84-7f31e821f94f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c75c4f2d-f13f-4ba2-92c8-f2b1d9d10808/conversions/6385bbce-22cd-4177-9e84-7f31e821f94f-xl-___webp_1920.webp 1920w
Белорусский лидер Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Беларусь и правительством Федеративной Республики Нигерия о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Об этом сообщает БЕЛТА.
Соответствующий указ № 246 глава государства подписал 26 июня.
Проектом меморандума закрепляются основные принципы и формы сотрудничества между таможенными органами, порядок оказания взаимной помощи, организации обмена информацией, а также взаимодействия по пресечению и расследованию таможенных правонарушений.
Полномочия на проведение переговоров по проекту данного документа и его подписание предоставляются Государственному таможенному комитету.