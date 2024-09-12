Лукашенко одобрил проект протокола об изменениях в договор СНГ о межгосударственном розыске лиц

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 октября подписал указ № 391, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на в пресс-службу белорусского лидера.