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Лукашенко одобрил проект протокола об изменениях в договор СНГ о межгосударственном розыске лиц

Лукашенко одобрил проект протокола об изменениях в договор СНГ о межгосударственном розыске лиц

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 октября подписал указ № 391, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на в пресс-службу белорусского лидера.

На проведение переговоров по проекту протокола уполномочено Министерство внутренних дел.

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