Лукашенко особо не ожидает изменений по ситуации в регионе после прихода к власти в США Трампа

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Президент Беларуси Александр Лукашенко ничего особо не ожидает в плане изменений в регионе после прихода к власти в США Дональда Трампа. Об этом он заявил журналистам в Минске, сообщает БЕЛТА.

"Дональд классный артист, актер. Он шоумен, бизнесмен и прочее. Очень классный. Он умеет это делать. У него характер такой, что он не стесняется это делать, - отметил глава государства. - Как опытный политик, должен сказать, что я не совсем понимаю и не знаю, что изменится у нас в нашем регионе после прихода к власти Трампа".

Александр Лукашенко уверен, что нужно меньше обращать внимания на разного рода заявления в США, которые в первую очередь рассчитаны лишь на резонанс в СМИ. В этом плане Президент посоветовал брать пример с Китая, для которого это в повестке 25-й вопрос.