Президент Беларуси: США еще поставят Европу "в позу"

США при Дональде Трампе еще поставят Евросоюз в такую позу, что там долгие десятилетия или столетия не встанут. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после участия в голосовании на президентских выборах, сообщает БЕЛТА.

"Трампа этого гнобили с утра до вечера. Как только Трамп выиграл выборы, вы (в Европе - прим. ред.) поползли через Атлантический океан. Кто ползком, кто по дну, кто поверху. Некоторые не знают, как подползти сегодня к этому Трампу. Тяжелая у вас судьба - у Европы. Ждите. Вам надо обеспокоиться этим. С приходом Трампа проблемы не в Беларуси будут. В Европе будут проблемы. Они уже у вас начались", - сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си.

"Он вам сказал прямо, и молодец, я его в этом поддерживаю. Хоть не во всем, но поддерживаю. Он вам сказал: "Ребята, вы готовы в Украине воевать? Ну так платите не 2 %, а 5 %". И вы как ужи, как змеюки крутитесь-вертитесь, не знаете, какой найти выход из этого положения. Трамп захотел Европу наклонить - он вырвал оттуда Великобританию - из ЕС. Зачем это надо было, если бы Америка была нацелена на усиление Европейского союза? - заметил белорусский лидер. - Вырвал. Делает ставку на кого? На поляков. Что, он не понимает, что немцы и поляки - это закоренелые, старые, осмелюсь сказать, враги. Что, вы этого не знаете или кто-то не знает? Вы помалкиваете просто. Зачем же ты раскалываешь Европу, зачем делаешь ставку на Польшу? Потому что это политика такая".