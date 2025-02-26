Лукашенко: Отношение к частникам и государственным предприятиям должно быть одинаковым

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9fb80b8-1826-45f5-b8ca-0333038cb49b/conversions/8f37197f-c7d1-4622-a47c-785c04530da7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9fb80b8-1826-45f5-b8ca-0333038cb49b/conversions/8f37197f-c7d1-4622-a47c-785c04530da7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9fb80b8-1826-45f5-b8ca-0333038cb49b/conversions/8f37197f-c7d1-4622-a47c-785c04530da7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9fb80b8-1826-45f5-b8ca-0333038cb49b/conversions/8f37197f-c7d1-4622-a47c-785c04530da7-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Отношение к частникам и государственным предприятиям должно быть одинаковым. Это потребовал Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля во время совещания по новой системе регулирования цен, пишет БЕЛТА.

Глава государства рассказал, что перед совещанием ему принесли большой пакет документов, однако, что именно вносит на его рассмотрение правительство, свое промежуточное или итоговое предложение, из них неясно.

"Каждый день фактически допрашивал Снопкова по этому вопросу. Головченко напоминал, что это ваш главный экзамен. Нас смотрят люди, нас поддерживают. Мы все взахлеб радовались, что за нас проголосовали на последних выборах. Народ поверил. А мы что? - задал риторический вопрос Президент. - Еще раз повторяю: идет назначение в правительство - момент, уходите. Сидят, выдумывают какую-то формулу, и у каждого свое мнение в голове. Президент поставил задачу и нарисовал колею, из которой вы не можете выскочить: у нас диктатура. И эту диктатуру народ поддерживает. Делайте".

"Не должно быть жестких методов регулирования, чтобы не навредить экономике. Мы не должны чрезмерно сдерживать цены товаропроизводителей. Там должна быть нормальная рентабельность. Сокращайте затраты", - обозначил ориентиры Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что свои траты, как, например, приобретение новых автомобилей, предприятия не должны вкладывать в себестоимость продукции, иными словами, перекладывать на покупателей. "Так если бы только автомобили. И все приходят, плачут. Не могут работать - пусть не работают. Поставьте всех в равные условия: страна прежде всего", - подчеркнул Президент.