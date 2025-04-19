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Лукашенко отправится в Оршанский лесхоз, чтобы проверить восстановление лесного фонда
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область отправится в Оршанский лесхоз, сообщает БЕЛТА.
Президенту доложат об обеспечении лесного хозяйства современной лесозаготовительной техникой, а деревообрабатывающей отрасли - древесным сырьем. Одной из тем станет работа по восстановлению лесного фонда и охране леса от пожаров.
К визиту главы государства на предприятии представлена выставка отечественной лесозаготовительной техники и инструментов для лесозаготовки.
В прошлом году белорусские лесхозы заготовили 19,8 млн куб.м ликвидной древесины, что составляет 108 % к уровню 2023 года. Заготовка древесины планируется исходя из имеющихся потребностей предприятий республики. За первый квартал этого года заготовлено 5 млн куб.м древесины.
Лесозаготовительные машины в Беларуси производят предприятия "АМКОДОР" и МТЗ (ОАО "Мозырский машиностроительный завод"). Благодаря проводимой системной работе по обновлению машинно-тракторного парка, закупке новой современной лесозаготовительной техники отечественного производства в прошлом году удалось достичь показателя по механизированной заготовке в рекордные 65 % от общего объема заготовки.
Кроме механизированной заготовки около 40 % древесины заготавливается вальщиками леса с помощью бензопил и ручного инструмента.