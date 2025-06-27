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Лукашенко отреагировал на атаки по иранским ядерным объектам
Недавние удары по ядерным объектам Ирана самым опасным образом нарушают положения международного права, отметил белорусский лидер Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Александр Лукашенко рассказал, что на саммите ЕАЭС изначально планировалось присутствие Президента Ирана - впервые в качестве представителя государства - наблюдателя при ЕАЭС. Однако ввиду известных обстоятельств он не смог прилететь в Минск. Поэтому его выступление прозвучит в записи.
"Недавние удары по ядерным объектам Ирана, находящимся под контролем МАГАТЭ, самым опасным образом нарушают положения международного права, включая Договор о нераспространении ядерного оружия и Женевские конвенции 1949 года. Не буду даже говорить о чувствах, которые такие действия вызывают в Беларуси - стране, наиболее пострадавшей от аварии на Чернобыльской атомной станции. Тогда радиоактивные осадки были зафиксированы даже в Великобритании, Германии и Швеции. Думают, наверное, что сейчас не накроет. Особенно страну, которая совершила подобные деяния", - отметил Александр Лукашенко.