Лукашенко оценил перспективы БРИКС и объяснил важность участия Беларуси в этой организации

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью МТРК "Мир" оценил перспективы БРИКС и объяснил важность участия Беларуси в этой организации, пишет БЕЛТА.

Одной из тем, затронутых во время интервью, было участие Беларуси в БРИКС, где она недавно получила официальный статус страны-партнера. Говоря о том, какие перспективы это открывает, глава государства подчеркнул: "БРИКС - это будущее".

В продолжение разговора Александр Лукашенко обратил внимание на реакцию Президента США Дональда Трампа по поводу возможности появления у стран БРИКС альтернативной доллару валюты. "Он резко выступил против БРИКС, предупредил о том, что якобы в БРИКС чуть ли не валюту какую-то альтернативную доллару создают, - заметил белорусский лидер. - Я не думаю, что он просто так сказал (хотя многое он заявляет просто так). Тут это, наверное, продумано".

"Он заявил, что "мы тут будем давить на БРИКС, душить и так далее". Значит, почувствовали соперника. Значит, за БРИКС - будущее", - подчеркнул глава государства.

Пока, по его словам, никто в БРИКС особо не занимается созданием альтернативной валюты, но со временем это вполне возможно. "Пока Бразилии или Китаю и другим это не нужно (хотя Китаю это вот-вот уже надо будет). Мы с Россией уже давно за то, чтобы была альтернативная валюта, потому что мы видим, к чему приводит монополизм доллара", - сказал Александр Лукашенко.

Президент убежден в больших перспективах БРИКС и важности участия Беларуси в этой организации. "Посмотрите, сколько туда хотят вступить сегодня стран. Вступили и хотят вступить, - обратил внимание он. - БРИКС - это ведущие государства мира, с которыми мы сотрудничаем. Что плохого, что мы за одним столом с ними находимся? Я говорю о земном. Я, бывая на БРИКС (во время саммитов. - Прим. БЕЛТА), могу встретиться с десятком руководителей государств и договориться: "Слушайте, у вас это есть, мы вам это можем продать, вы нам продайте это". То есть идут определенные договоренности по торгово-экономическим отношениям".