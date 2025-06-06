Лукашенко Патриарху Кириллу: За Беларусь Вы можете быть абсолютно спокойны

Фундаментальный разговор о мире, единстве белорусского и российского народов и роли церкви в созидательной жизни общества.

Президент Беларуси 6 июня провел встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Патриарх вручил Лукашенко орден князя Даниила Московского

За вклад в развитие церковно-государственных отношений святейший Владыка вручил Александру Лукашенко орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени. Это одна из высших наград Русской православной церкви.

Орден учрежден в 1988 году в память о 1000-летии Крещения Руси. Указ о награждении Президента Республики Беларусь этой наградой был подписан Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 30 августа 2024 года.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил Александра Лукашенко за то, что происходит в близкой его сердцу Беларуси: "Огромные перемены в жизни страны. И не только экономические, не только благосостояние народа, но и вообще общая атмосфера. Я, будучи смоленским митрополитом, в свое время часто бывал в Беларуси и могу сравнить, какие огромные перемены произошли за это время. И все это при Вашем руководстве. Многие вещи были результатом Вашего творческого воображения - какими должны быть страна, народ, город. Это все действительно реализуется во благо Беларуси".

Патриарх Кирилл подчеркнул особенно добрые братские отношения между народами Беларуси и России. "Патриарх является Патриархом всея Руси, в том числе Беларуси. И для меня этот фактор - настоящей дружбы, взаимопомощи - является очень важным показателем того, что складывается в межгосударственных отношениях. Поэтому хотел бы лично Вас поблагодарить, в Вашем лице выразить благодарность и признательность всему белорусскому народу", - сказал предстоятель РПЦ, обращаясь к Александру Лукашенко.

В Беларуси создадут религиозные центры разных конфессий

Каждый человек в Беларуси может найти дорогу к своему храму. Александр Лукашенко рассказал Патриарху о своей инициативе - создать религиозные центры разных конфессий. Православный находится в Жировичах.

"Еще раз благодарю Вас за то, что Вы нашли возможность на огромной территории Русской православной церкви посетить Беларусь. Я уверен, что действительно в Вашем сердце Беларусь. Уверен, что Вы отдаете должное спокойствию и тишине, в которой развивается наша страна. Хотя, Вы видите, как бывало это ранее, и даже на нашей с вами памяти - не все спокойно вокруг Беларуси. Всегда кому-то что-то неймется. Но мы стараемся заповеди Господа не нарушать в Беларуси. Поэтому нам удается реализовывать эти (начинания и устремления - прим. ред.) и жить более или менее спокойно", - сказал глава государства.

"Успешно реализовывать", - заметил Патриарх Кирилл.

"Не скажу, что мы очень богаты. Кто как может, как заработает с помощью Господа. Но если сам работаешь, Господь помогает, мы эту тоже заповедь помним", - добавил Александр Лукашенко.

"Правильно", - согласился Патриарх.

Глава государства заверил, что в этом плане в Беларуси и стараются организовывать свою жизнь: "За Беларусь Вы можете быть абсолютно спокойны".

Александр Лукашенко рассказал, что недавно выступил с инициативой по созданию в Беларуси религиозных центров разных конфессий. "Православие у нас, католицизм - это основные наши конфессии. Конечно, при подавляющем превосходстве православных (по численности - прим. ред.), - сказал Президент. - Есть и католики. В Советском Союзе это была вторая католическая конфессия после Литвы".

Что касается православных, то такой религиозный центр уже создан в Жировичах. "Мы очень многое там сделали. Я был там, приняли решение с владыкой (Митрополит Вениамин - прим. ред.), что мы сделаем там православный центр паломничества. Многое сделали", - отметил глава государства.

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"Жемчужину", - подтвердил митрополит.

Александр Лукашенко подчеркнул, что преобразилась не только обитель в Жировичах, но и весь край: "Именно край, не только монастырь, церковь. Вообще все земли, которые вокруг. Владыке отдали - берите, возделывайте там с людьми монастыря".

Продолжая разговор о создании религиозных центров, Александр Лукашенко заявил, что и представители других конфессий занимаются этим: "У нас такие есть центры, которые надо привести в порядок. Ну и чтобы обид не было - пожалуйста, выбирает дорогу к храму своему каждый из наших людей. Поэтому мы реализовываем эти начинания. Я не вижу обид со стороны мусульман, католиков, иудеев. Я не вижу никаких проблем. Они восприняли это хорошо".

"Так и должно быть, - поддержал Патриарх Кирилл. - Это традиционные религии и от них вообще-то никогда никаких отрицательных действий не проистекало. В отличие от различного рода сект, которые направлены на разделение народов. Секта - это часть. Философия и целеполагание секты - разделять. Это опасно и для религиозной жизни народа, и для государства опасно. А традиционные религии не преследуют таких целей".

Патриарх: В церкви не должно быть стремлений к развитию центробежных тенденций в обществе

Патриарх Кирилл: Когда приезжаю в Беларусь, чувствую, что я свой среди своих

После обстоятельного разговора с Александром Лукашенко Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поделился с журналистами впечатлениями от посещения Беларуси. Его визит приурочен к торжествам по случаю 900-летия Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

"Когда приезжаю в Беларусь, чувствую, что я свой среди своих. Это страна, которая ближе всего и по культуре, и по вере. Если говорить уже о каких-то политических составляющих, то в том числе и стратегическое направление политики двух государств - все это совпадает. Поэтому нет никаких факторов, которые могли бы омрачить пребывание патриарха на этой замечательной земле".

Торжества по случаю 900-летия Спасо-Евфросиниевского женского монастыря

Торжества по случаю 900-летия Спасо-Евфросиниевского женского монастыря news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9479b5d2-3a88-48ec-9b94-7087331a294f/conversions/42136d71-2f86-43b1-bd5c-428c4328ae82-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9479b5d2-3a88-48ec-9b94-7087331a294f/conversions/42136d71-2f86-43b1-bd5c-428c4328ae82-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9479b5d2-3a88-48ec-9b94-7087331a294f/conversions/42136d71-2f86-43b1-bd5c-428c4328ae82-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9479b5d2-3a88-48ec-9b94-7087331a294f/conversions/42136d71-2f86-43b1-bd5c-428c4328ae82-xl-___webp_1920.webp 1920w

По случаю знаковой даты предстоятель Русской православной церкви возглавил Божественную литургию в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре в Полоцке.