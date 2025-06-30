Лукашенко планирует посетить "АМКОДОР"

"Там тысячи людей, и они ждут ответа: нас государство бросит или нет. Вы им прямо и скажите от моего имени (я у вас еще побуду в ближайшее время): мы никого бросать не собираемся, там работают наши люди. И то, что это предприятие не смогло функционировать как надо в частном, можно сказать, порядке, тоже о многом свидетельствует. Поэтому действуйте, - сказал Александр Лукашенко. - Выведите предприятие из нынешнего положения в нормальное - хорошо. Но коллективу передайте, что в очередной раз надеяться, что мы ввалим какие-то туда миллионы рублей или долларов, - этого не будет. Прежде всего вы будете выходить из этой ситуации за счет своих ресурсов и резервов".