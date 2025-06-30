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Лукашенко планирует посетить "АМКОДОР"
Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 июня, принимая кадровые решения, рассказал, что планирует посетить предприятие "АМКОДОР", сообщает БЕЛТА.
Глава государства согласился направить руководить "АМКОДОРом" нынешнего министра промышленности Александра Ефимова. Тем более он уже работал на этом предприятии, а значит, хорошо знаком со спецификой холдинга и коллективом.
"Там тысячи людей, и они ждут ответа: нас государство бросит или нет. Вы им прямо и скажите от моего имени (я у вас еще побуду в ближайшее время): мы никого бросать не собираемся, там работают наши люди. И то, что это предприятие не смогло функционировать как надо в частном, можно сказать, порядке, тоже о многом свидетельствует. Поэтому действуйте, - сказал Александр Лукашенко. - Выведите предприятие из нынешнего положения в нормальное - хорошо. Но коллективу передайте, что в очередной раз надеяться, что мы ввалим какие-то туда миллионы рублей или долларов, - этого не будет. Прежде всего вы будете выходить из этой ситуации за счет своих ресурсов и резервов".
Президент отметил, что продукция "АМКОДОРа" востребована в каждом уголке мира. Техника, производимая на предприятии, используется для самых разных работ.
"Нужна инициатива соответствующая. Надо раскрутить коллектив, - подчеркнул глава государства. - Вам придется серьезно поработать на рынках для того, чтобы продать свою продукцию. Оптимизируйте производство, разберитесь. Не в плане номенклатуры выпускаемой продукции, а с тем, где вам надо новые производства создавать, что-то строить и так далее. Вы знаете, о чем идет речь".