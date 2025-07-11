Лукашенко по телефону ознакомился с докладами глав МЧС и управделами Президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июля заслушал телефонные доклады министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского и управляющего делами Президента Беларуси Юрия Назарова, сообщает БЕЛТА.

"Вадим Синявский подробно и долго докладывал об устранении последствий стихии по стране. Управляющий делами Юрий Назаров - о ходе работ на объектах в Шкловском районе: агросервис, молокозавод, комбикормовый завод", - раскрыл некоторые детали Telegram-канал "Пул Первого".

В апреле при посещении площадки агросервиса в Шклове Александр Лукашенко заявил, что реконструируемый объект станет образцом для модернизации и восстановления подобных организаций по всей стране.