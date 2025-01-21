Лукашенко победил на выборах Президента Беларуси и набрал 5 136 293 голоса избирателей

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Александр Лукашенко побеждает на выборах Президента Беларуси, набрав 5 136 293 голоса избирателей. Об этом заявил журналистам в Информационном центре председатель ЦИК Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.
За кандидатов в Президенты Республики Беларусь подано следующее количество голосов избирателей:
Гайдукевич Олег Сергеевич - 119 272 голоса избирателей, или 2,02 %;
Канопацкая Анна Анатольевна - 109 760 голосов избирателей, или 1,86 %;
Лукашенко Александр Григорьевич - 5 136 293 голоса избирателей, или 86,82 %;
Сыранков Сергей Александрович - 189 740 голосов избирателей, или 3,21 %;
Хижняк Александр Николаевич - 102 789 голосов избирателей, или 1,74 %;
Против всех кандидатов проголосовало 213 277 избирателей, или 3,60 %.
"Таким образом, наибольшее количество голосов отдано за Александра Григорьевича Лукашенко", - отметил Игорь Карпенко.