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Лукашенко победил на выборах Президента Беларуси и набрал 5 136 293 голоса избирателей

Александр Лукашенко побеждает на выборах Президента Беларуси, набрав 5 136 293 голоса избирателей. Об этом заявил журналистам в Информационном центре председатель ЦИК Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

За кандидатов в Президенты Республики Беларусь подано следующее количество голосов избирателей:

Гайдукевич Олег Сергеевич - 119 272 голоса избирателей, или 2,02 %;

Канопацкая Анна Анатольевна - 109 760 голосов избирателей, или 1,86 %;

Лукашенко Александр Григорьевич - 5 136 293 голоса избирателей, или 86,82 %;

Сыранков Сергей Александрович - 189 740 голосов избирателей, или 3,21 %;

Хижняк Александр Николаевич - 102 789 голосов избирателей, или 1,74 %;

Против всех кандидатов проголосовало 213 277 избирателей, или 3,60 %.

"Таким образом, наибольшее количество голосов отдано за Александра Григорьевича Лукашенко", - отметил Игорь Карпенко.

Игорь Карпенковыборы 2025Александр ЛукашенкоЦИК