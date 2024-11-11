Лукашенко подарили икону Божией Матери "Знамение" Логойская. История этого образа поистине уникальна

Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время посещения на Рождество храма в честь святителя Николая Чудотворца в Логойске подарили икону Божией Матери "Знамение" Логойская. История этой древней иконы поистине уникальна и насчитывает уже тысячу лет, сообщает БЕЛТА.

В древности город Логойск был пограничным городом полоцкой земли. Икона Пресвятой Богородицы, именуемая "Знамение" Логойская, известна на землях Беларуси с древнейших времен. Об этом говорит тот факт, что полоцкий князь Борис Всеславович (1054-1128), основатель города Борисова и родной брат отца преподобной Евфросинии Полоцкой, на своих вислых печатях и денежных пломбах изображал икону Божией Матери "Знамение".

В 30-х годах XX века образ иконы был утерян, но по сохранившимся фотографическим изображениям жителями города Логойска во Время Отечественной войны была написана копия иконы на холсте. По благословению Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета белорусским иконописцем Павлом Жаровым в 2000 году была написана новая икона Пресвятой Богородицы "Знамение" Логойская.