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Лукашенко подчеркнул личный вклад Си Цзиньпина в развитие белорусско-китайских отношений
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул ключевую роль Председателя КНР Си Цзиньпина в развитии белорусско-китайского сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время встречи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Гочжуном, информирует БЕЛТА.
"Мы Вас в Беларуси приветствуем не только как высокое должное лицо, но прежде всего как посланца дружественно нам китайского народа, великого китайского государства. Вы несете ответственность за белорусско-китайские отношения, точно так, как наш вице-премьер Снопков отвечает за это направление. Должен сказать, что благодаря Вам мы значительно продвинулись в наших отношениях в конкретных направлениях. Для начала мы встречаемся с многими государствами и подписываем меморандумы, соглашения о намерениях. А с вами мы уже давно реализуем конкретные контракты. И в этом большая заслуга Вас и Ваших коллег", - отметил белорусский лидер.
Наряду с этим Александр Лукашенко подчеркнул огромный личный вклад Си Цзиньпина в развитие отношений: "Все сказанное мною нисколько не преуменьшает заслуги Председателя КНР, моего великого давнего друга Си Цзиньпина. Если бы не тот поворот с приходом его к руководству партией и государством, то, наверное, этих бы достижений не было и, возможно, мы бы с вами сегодня не встречались".
Вице-премьер Госсовета КНР 21 мая прибыл с визитом в Беларусь. Он также является сопредседателем белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.
В Минске уже состоялось шестое заседание этого комитета с участием первого заместителя премьер-министра Беларуси Николая Снопкова и Лю Гочжуна. По итогам заседания подписан ряд документов. В их числе меморандум о взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой экономики, протокол комиссии Государственного комитета по науке и технологиям и Министерства науки и технологий КНР по определению флагманских проектов на 2025-2026 годы. В протоколе заседания межправкомитета закреплено намерение объявить 2026-2027 годы в белорусско-китайском сотрудничестве тематическими годами промышленной кооперации.