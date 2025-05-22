Лукашенко подчеркнул личный вклад Си Цзиньпина в развитие белорусско-китайских отношений

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул ключевую роль Председателя КНР Си Цзиньпина в развитии белорусско-китайского сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время встречи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Гочжуном, информирует БЕЛТА.

"Мы Вас в Беларуси приветствуем не только как высокое должное лицо, но прежде всего как посланца дружественно нам китайского народа, великого китайского государства. Вы несете ответственность за белорусско-китайские отношения, точно так, как наш вице-премьер Снопков отвечает за это направление. Должен сказать, что благодаря Вам мы значительно продвинулись в наших отношениях в конкретных направлениях. Для начала мы встречаемся с многими государствами и подписываем меморандумы, соглашения о намерениях. А с вами мы уже давно реализуем конкретные контракты. И в этом большая заслуга Вас и Ваших коллег", - отметил белорусский лидер.

Наряду с этим Александр Лукашенко подчеркнул огромный личный вклад Си Цзиньпина в развитие отношений: "Все сказанное мною нисколько не преуменьшает заслуги Председателя КНР, моего великого давнего друга Си Цзиньпина. Если бы не тот поворот с приходом его к руководству партией и государством, то, наверное, этих бы достижений не было и, возможно, мы бы с вами сегодня не встречались".

Вице-премьер Госсовета КНР 21 мая прибыл с визитом в Беларусь. Он также является сопредседателем белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.