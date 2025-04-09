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Лукашенко поделился, чего ждет от игры хоккеистов "Динамо-Минск" с "Трактором"
Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился с хоккеистами "Динамо-Минск" ожиданиями от предстоящего матча "зубров" с челябинским "Трактором", сообщила БЕЛТА.
"Я посмотрел игры "Трактора" - один в один ваша игра: быстрая, иногда без оглядки", - поделился мнением об игре будущего соперника "Динамо-Минск" Президент и назвал "Трактор" командой, с которой "можно играть".
Александр Лукашенко заметил, что сибиряки - это наши люди, и добавил, что в свое время в Сибирь сослали многих белорусов. "Они там Сибирь создавали, пол-России. Поэтому это наши люди, белорусские. Но спорт есть спорт", - добавил Президент.
9 апреля Александр Лукашенко побывал на тренировке "Динамо-Минск". Президент поддержал нашу команду, которой в 1/4 финала "Кубка Гагарина" предстоит встреча с челябинским "Трактором". Первые два матча "зубры" проведут на выезде в Челябинске 12 и 14 апреля.