Лукашенко поделился, чего ждет от игры хоккеистов "Динамо-Минск" с "Трактором"

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился с хоккеистами "Динамо-Минск" ожиданиями от предстоящего матча "зубров" с челябинским "Трактором", сообщила БЕЛТА.

"Я посмотрел игры "Трактора" - один в один ваша игра: быстрая, иногда без оглядки", - поделился мнением об игре будущего соперника "Динамо-Минск" Президент и назвал "Трактор" командой, с которой "можно играть".

Александр Лукашенко заметил, что сибиряки - это наши люди, и добавил, что в свое время в Сибирь сослали многих белорусов. "Они там Сибирь создавали, пол-России. Поэтому это наши люди, белорусские. Но спорт есть спорт", - добавил Президент.