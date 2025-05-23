Лукашенко поделился, зачем назначил Алексея Кушнаренко на должность председателя Миноблисполкома

Алексей Кушнаренко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/354b273e-41eb-436a-a30c-338ceef967df/conversions/cd5f4b40-ca7a-4482-b71e-05c647496da3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/354b273e-41eb-436a-a30c-338ceef967df/conversions/cd5f4b40-ca7a-4482-b71e-05c647496da3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/354b273e-41eb-436a-a30c-338ceef967df/conversions/cd5f4b40-ca7a-4482-b71e-05c647496da3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/354b273e-41eb-436a-a30c-338ceef967df/conversions/cd5f4b40-ca7a-4482-b71e-05c647496da3-xl-___webp_1920.webp 1920w Алексей Кушнаренко

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания в Любанском районе поделился, зачем назначил председателем Минского облисполкома Алексея Кушнаренко, который не является аграрием, пишет БЕЛТА.

Как известно, прежний профессиональный путь Алексея Кушнаренко непосредственно связан с энергетикой. До назначения в Минскую область он занимал пост Министра энергетики.

"Уже могу раскрыть секрет. Алексей Иванович, я когда тебя сюда назначал, я целенаправленно не посылал сюда агрария", - сказал глава государства.

Тем не менее Александр Лукашенко напомнил, что в Минэнерго есть подведомственные сельскохозяйственные предприятия. Одно из таких - "Газовик-Сипаково" в Шкловском районе - он в свое время посещал. Там же был разговор с Алексеем Кушнаренко о работе этого предприятия. "Когда нутро деревенское, тогда и на земле будешь работать. Я тебе тогда задал вопрос: "Ну а хозяйство твое - с руки (речь о поддержке со стороны головного предприятия) все время им деньги даешь?" "Нет, - говорит, - они на самоокупаемость вышли, работают", - рассказал глава государства.

Президент отметил, что помнит это сельхозпредприятие еще с советских времен, но уровень хозяйствования сейчас стал значительно выше: "То, что я увидел, это разительно отличалось от того, что было в советский период. Но ничего не сломано, ничего не выброшено, все приведено в порядок. Хозяйство работает. Так что я помню вот эту твою струнку".

С другой стороны, заметил Александр Лукашенко, аграриям порой свойственно "входить в положение", когда к ним обращаются руководители сельхозпредприятий с жалобами на те или иные обстоятельства, включая погодные, просят финансовой поддержки. "И мы все готовы отдавать. Будем помогать, будем поддерживать, но деньги надо возвращать. Поэтому я целенаправленно, понимая, что ты не аграрий, назначал тебя губернатором. Хотя там другие были предложения, как всегда - альтернатива", - сказал глава Беларуси.