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Лукашенко поделился, зачем назначил Алексея Кушнаренко на должность председателя Миноблисполкома
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания в Любанском районе поделился, зачем назначил председателем Минского облисполкома Алексея Кушнаренко, который не является аграрием, пишет БЕЛТА.
Как известно, прежний профессиональный путь Алексея Кушнаренко непосредственно связан с энергетикой. До назначения в Минскую область он занимал пост Министра энергетики.
"Уже могу раскрыть секрет. Алексей Иванович, я когда тебя сюда назначал, я целенаправленно не посылал сюда агрария", - сказал глава государства.
Тем не менее Александр Лукашенко напомнил, что в Минэнерго есть подведомственные сельскохозяйственные предприятия. Одно из таких - "Газовик-Сипаково" в Шкловском районе - он в свое время посещал. Там же был разговор с Алексеем Кушнаренко о работе этого предприятия. "Когда нутро деревенское, тогда и на земле будешь работать. Я тебе тогда задал вопрос: "Ну а хозяйство твое - с руки (речь о поддержке со стороны головного предприятия) все время им деньги даешь?" "Нет, - говорит, - они на самоокупаемость вышли, работают", - рассказал глава государства.
Президент отметил, что помнит это сельхозпредприятие еще с советских времен, но уровень хозяйствования сейчас стал значительно выше: "То, что я увидел, это разительно отличалось от того, что было в советский период. Но ничего не сломано, ничего не выброшено, все приведено в порядок. Хозяйство работает. Так что я помню вот эту твою струнку".
С другой стороны, заметил Александр Лукашенко, аграриям порой свойственно "входить в положение", когда к ним обращаются руководители сельхозпредприятий с жалобами на те или иные обстоятельства, включая погодные, просят финансовой поддержки. "И мы все готовы отдавать. Будем помогать, будем поддерживать, но деньги надо возвращать. Поэтому я целенаправленно, понимая, что ты не аграрий, назначал тебя губернатором. Хотя там другие были предложения, как всегда - альтернатива", - сказал глава Беларуси.
Глава государства рассказал, что остался доволен увиденным по пути в Любанский район: "Дай бог, чтобы, Алексей Иванович, было и дальше так. Вот то, что я уже видел. Господи, не перехвалить бы тебя. Поэтому молодец! Здесь все аккуратно. И не только в Любанском районе. Там и Слуцк, Солигорск. Ну они всегда у нас были хорошими районами, но в этом году особенно. Я порадовался".