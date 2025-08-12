3.72 BYN
Лукашенко поднял вопрос о дальнейшей судьбе криптовалюты в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая 12 августа доклад о работе банковской системы, поставил вопрос о дальнейших действиях в отношении криптовалюты и крипторынка, сообщает БЕЛТА.
"Крипторынок, криптовалюта. Что это такое, с чем мы с тобой будем есть эту проблему? - образно выразился глава государства, обращаясь к председателю правления Национального банка Роману Головченко. - Как мы ею воспользуемся, особенно сейчас, для того чтобы обеспечить платежи? Много об этом говорится, и все-таки не такой развитый у нас этот рынок в Беларуси по криптовалюте. Как мы будем в дальнейшем действовать?"
Александр Лукашенко отметил, что эта тематика обсуждалась еще в то время, когда Нацбанком руководил Павел Каллаур. "Мы поднимали этот вопрос, к нам айтишники обращались, что надо в этом направлении действовать. Как мы будем (в итоге действовать. - Прим. БЕЛТА)? Это для меня важно и для страны в целом", - сказал Президент.