Лукашенко поднял вопрос о дальнейшей судьбе криптовалюты в Беларуси

"Крипторынок, криптовалюта. Что это такое, с чем мы с тобой будем есть эту проблему? - образно выразился глава государства, обращаясь к председателю правления Национального банка Роману Головченко. - Как мы ею воспользуемся, особенно сейчас, для того чтобы обеспечить платежи? Много об этом говорится, и все-таки не такой развитый у нас этот рынок в Беларуси по криптовалюте. Как мы будем в дальнейшем действовать?"