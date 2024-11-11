Лукашенко подписал указ о помиловании еще 20 осужденных за экстремистские преступления

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал очередной указ о помиловании 20 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, сообщает БЕЛТА.

Из помилованных 11 - женщины, 14 имеют хронические заболевания, у 10 осужденных есть дети, одна женщина имеет 4 детей.

Все они ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном.