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Лукашенко подписал указ о помиловании еще 20 осужденных за экстремистские преступления

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал очередной указ о помиловании 20 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, сообщает БЕЛТА.

Из помилованных 11 - женщины, 14 имеют хронические заболевания, у 10 осужденных есть дети, одна женщина имеет 4 детей.

Все они ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном.

Министерство внутренних дел проконтролирует их поведение после освобождения.

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