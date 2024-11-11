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Лукашенко подписал указ о помиловании еще 20 осужденных за экстремистские преступления
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал очередной указ о помиловании 20 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, сообщает БЕЛТА.
Из помилованных 11 - женщины, 14 имеют хронические заболевания, у 10 осужденных есть дети, одна женщина имеет 4 детей.
Все они ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном.
Министерство внутренних дел проконтролирует их поведение после освобождения.
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