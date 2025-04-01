Лукашенко подписал указ о реализации инвестпроекта по внедрению в Беларуси технологии 5G

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 апреля подписал указ №139 "О реализации инвестиционного проекта". Документ направлен на дальнейшее развитие в Беларуси современной инфраструктуры сетей электросвязи на основе внедрения в интересах государства, граждан и бизнеса новых информационно-коммуникационных технологий. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Указом предусмотрено создание сети сотовой подвижной электросвязи по технологии IMT-2020 (5G) по модели единого инфраструктурного оператора с включением в состав этой сети единой сети сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE (4G).