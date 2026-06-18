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Лукашенко подписал указ "О текущих (расчетных) счетах со специальным режимом функционирования"

Лукашенко подписал указ "О текущих (расчетных) счетах со специальным режимом функционирования"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июня подписал указ № 200 "О текущих (расчетных) банковских счетах со специальным режимом функционирования". Об этом проинформировала пресс-служба белорусского лидера.

Документом утверждено положение о режиме функционирования таких счетов. Оно определяет в том числе основные требования к их открытию и закрытию, а также уточняет обязанности владельцев.

Установлено, что специальный счет открывается независимо от наличия в банках решений о приостановлении операций по другим счетам владельца или постановлений о наложении ареста на находящиеся на них денежные средства.

В обязанности владельца спецсчета включено ведение учета поступлений денежных средств, их возврат при необоснованном зачислении и возмещение в полном объеме в случае использования не по целевому назначению. Кроме того, владелец обязан предоставлять уполномоченному государственному органу (должностному лицу) информацию, необходимую для контроля за поступлением денежных средств и их целевым использованием.

Действие указа № 200 распространяется на спецсчета, которые будут открыты после его вступления в силу.

Фото: freepik.com

Разделы:

ПрезидентЭкономика

Теги:

указАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси