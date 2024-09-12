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Лукашенко подписал закон, нацеленный на создание дополнительных условий для занятости граждан
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по вопросам занятости населения", который нацелен на создание дополнительных условий для занятости граждан страны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой в пресс-службу главы государства.
В соответствии с документом усилены требования к назначению и получению пособия по безработице (в целях исключения иждивенческих настроений). Оно будет назначаться гражданам при соблюдении следующих условий: нужно зарегистрироваться в службе занятости в течение месяца с даты увольнения, а также не менее пяти лет до регистрации безработным состоять в трудовых отношениях с уплатой взносов в фонд социальной защиты населения.
Максимальный период нахождения на учете в службе занятости сокращается с 18 до 12 месяцев, период выплаты пособия по безработице уменьшается вдвое - с шести до трех месяцев.
Кроме того, вводится институт квотирования рабочих мест для инвалидов. Квоты будут устанавливаться в порядке и размерах, определенных правительством, для нанимателей всех форм собственности (кроме общественных объединений инвалидов, некоммерческих и бюджетных организаций).
Законом предусмотрено расширение перечня категорий безработных, которым предоставляются дополнительные гарантии занятости. К ним отнесены граждане предпенсионного возраста (за пять лет до достижения пенсионного возраста), а также те, кто прекратил находиться в ЛТП, и лица, страдающие алкоголизмом, наркоманией и прошедшие медицинскую реабилитацию.
Расширены возможности граждан для получения содействия службы занятости в поиске работы, а нанимателей - в подборе кадров.
Для безработных предусмотрена возможность электронной регистрации, а также регистрации не только по месту жительства, но и по месту пребывания.
Нанимателям предоставляется право заявлять в Общереспубликанский банк вакансий сведения о текущей и перспективной потребности в работниках на действующие и новые рабочие места.
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