Лукашенко подтвердил стремление к укреплению двусторонних отношений между Беларусью и Кувейтом

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эмира Государства Кувейт шейха Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха и Наследного принца этой страны шейха Сабаха Халида аль-Хамада ас-Сабаха с Национальным днем. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Благодаря Вашим решительным и воодушевляющим усилиям Государство Кувейт успешно двигается вперед по пути реализации стратегического плана "Видение Кувейта 2035", направленного на поступательную модернизацию экономики и социальной сферы страны, - говорится в поздравлении Эмиру. - Убежден, что схожесть целей и принципов развития, общее стремление к расширению взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях будут способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений между Минском и Эль-Кувейтом на пользу наших народов".