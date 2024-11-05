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Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в углублении диалога с Палестиной
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Государства Палестина Махмуда Аббаса с Международным днем солидарности с палестинским народом. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Убежден, что в это тяжелое для жителей Палестины время испытаний наследие ее первого Президента Ясира Арафата, который смог объединить соотечественников и показать путь к установлению долгосрочного мира на Святой Земле, особенно востребовано, - говорится в поздравлении. - Уверен, деэскалация напряженности на Ближнем Востоке, скорое достижение мира и безопасности будут способствовать стабильности и экономическому развитию Палестины и государств всего региона".
Президент подчеркнул, что Беларусь твердо придерживается позиции обеспечения неотъемлемых законных прав палестинцев на независимость на основе решений Организации Объединенных Наций о создании двух государств для двух народов.
Александр Лукашенко особо отметил близость подходов Беларуси и Палестины к расширению международных отношений, которые базируются на общепризнанных принципах суверенного равенства стран, взаимном уважении и учете интересов.
Глава государства подтвердил заинтересованность в дальнейшем углублении дружественного белорусско-палестинского диалога и реализации значительного потенциала сотрудничества, в том числе в таких отраслях, как промышленность, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, наука и образование.
Александр Лукашенко пожелал Махмуду Аббасу крепкого здоровья и успешного осуществления всех планов, а палестинцам - благополучия и мирного будущего.
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