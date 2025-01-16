Лукашенко: Поляки отказались даже вести разговоры по Почобуту

Поляки отказались даже вести разговоры по выдаче осужденного в Беларуси Анджея Почобута. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам во время посещения Минского городского технопарка, сообщает БЕЛТА.

"Что касается Почобута, даже говорить нечего. Я вам искренне говорю как человек, который информирован: они отказались от Почобута. Поляки отказались вести даже разговоры по Почобуту. Насколько меня информируют, Почобут не хочет туда ехать. Вот и весь вопрос", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Анджей Почобут - белорусский гражданин и за совершенные преступления он ответил по закону. "Дальше будем смотреть. Поверьте, на Почобуте свет не сошелся", - добавил глава государства.

Как сообщалось БЕЛТА, в феврале 2023 года в Гродненском областном суде был вынесен приговор по делу Анджея Почобута. Он обвинялся по двум статьям: ч.3 ст.361 и по ч.3 ст.130 УК. Фигурант дела на протяжении многих лет работал в нелегальной организации, которая якобы объединяет поляков в Беларуси. Он также способствовал героизации Армии Крайовой.