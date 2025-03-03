Лукашенко поручил МАРТ выработать меры по недопущению реализации фальсифицированной продукции

"Надо вместе с соответствующими органами и структурами осуществить принятие действенных мер по недопущению реализации в стране некачественной или фальсифицированной продукции, а также товаров, полученных по серым схемам, в том числе и через интернет-пространство. Видите по-человечески что-то не так - принимайте решение", - сказал Александр Лукашенко.

"Кроме того, что вы министр, у вас большое-большое имя и звание - вы член правительства. И вам дело должно быть до всего, а не то, что "вот я иду - это не мое дело, пусть там кто-то занимается". Чужих вопросов для членов правительства в нашей стране нет", - обратил внимание Президент.